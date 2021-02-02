Ali Akman isyanı… ‘Kadro dışı bırakılsın’

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman'ın, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer olması gündeme bomba gibi düştü. Genç golcünün, bu transferde kulübüne para kazandırmaması ise yeşil-beyazlı taraftarı oldukça üzdü.

Sezon sonunda sona erecek sözleşmesini tüm ısrarlara rağmen uzatmayan, serbest kalma bedelini dahi kendi belirlemesi yönünde sunulan teklifleri reddeden Ali Akman, 15 maç daha Bursaspor forması giyecek.

Yeşil-beyazlı taraftarın büyük bölümü ise bu duruma karşı çıkıyor. Ali'nin bu tutumu karşısında büyük hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, genç oyuncunun kadro dışı bırakılmasını istiyor. Kulübün bu durum karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu…

YETİŞTİRME BEDELİ ÖDENECEK

Alman ekibi, 1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ali Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmuştu. Verilen detaylarda sözleşmenin 1 Temmuz 2021’den itibaren geçerli olacağı ve 2025’e kadar devam edeceği belirtilmişti. Eintracht Frankfurt'un ayrıca transferin bedelsiz olarak gerçekleştiğini belirtmesi de dikkat çekmişti.

Bursaspor Kulübü, bu bilgiye göre sadece 640 bin TL’lik yetiştirme bedelini kasasına koyabilecek.

Bu sezon Bursaspor ile şimdiye kadar 20 resmi maça çıkan 10 gol atarken, 4 de asist yaptı.

MESUT MESTAN AÇIKLAMA YAPTI

Bursaspor'un eski Başkanı Mesut Mestan, Ali Akman'ın Eintracht Frankfurt'a transferi ile ilgili açıklamada bulundu.

Mevcut Başkan Erkan Kamat'ın, 18 yaşındaki futbolcunun kulüpten bedelsiz olarak ayrılmasını eski yönetime bağlaması sonucu açıklama yapma gereksinimi duyduğunu dile getiren Mesut Mestan, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Bursaspor kamuoyu; Bursaspor Yönetim Kurulu ve profesyonellerinin, şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına yapmış oldukları asılsız ve talihsiz beyanlarına istinaden tarafımca açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Bugüne kadar şahsım ve yönetim kuruluma yönelik asılsız haberlerin karşılığında kulübümüz tarafından doğru bilgilendirilmenin yapılmasını bekledim. Ancak maalesef hiçbir konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Burak Kapacak, Ramazan Keskin, Emirhan Aydoğan, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Furkan Emre Ünver, Çağatay Yılmaz’ın sözleşmelerini 2024 yılına kadar görev aldığımız dönem süresinde uzattık.

Ali Akman ile ilgili yapmış oldukları gerçeği yansıtmayan, mantık dışı açıklamaları şaşkınlık ile okudum. Ali Akman’a ne gibi bir muamele yapmışız ki sözleşme uzatmamış? Görev aldığımız süre boyunca, sözleşme uzatmak için defalarca Ali Akman ve ailesi ile görüşmeler yaptık. Hem mevcut sözleşmesine tadil, hem de uzatmak için yapmış olduğumuz tüm taslakları kendileri ile paylaştık. Hatta söz konusu taslağı birebir görüştüğüm Ali Akman’a bizzat kendim sordum. Tarafıma sürekli “Ailem ile görüşeceğim” bilgisini verdi. Ancak maalesef olumlu dönüş alamadık.

Genel Kurul öncesinde yine sözleşme uzatmak için girişimde bulunduk ve hatta maddi anlamda mevcut sözleşmesinin iyileştirilmesi yönünde tadil sözleşmesi yaptık ve bu sefer imzalı bir şekilde ve yönetim kurulu kararı alarak bizzat Ali Akman’a oynanacak hazırlık maçı öncesinde kendisine verdim. Hazırlık maçı öncesinde tarafımıza Ali Akman tarafından hiçbir dönüş olmaması sebebi ile tekrar ailesini arayarak izah ettim. Ancak maalesef olumlu dönüş alamadığımızdan dolayı, almış olduğumuz yönetim kurulu kararını iptal ederek imzalı olarak vermiş olduğum sözleşme aslını da Sportif Direktörümüz Mustafa Gönden bizzat Ali Akman’dan almıştır.

Ali Akman’ın kulüpten ayrılacak olmasının geçmiş yönetimin hatası olduğunu beliren mevcut başkanın “Geçen sene çocuğu küstürmüşler, bir de üstelik sözleşme süresi azaldığı halde yeni mukavele yapmamışlar. Bu sene bir şans verdik ve sözleşmesini uzatmak istedik; ancak bu şu ana kadar mümkün olmadı” ifadesinin yakından veya uzaktan hiç bir gerçeklik payı yoktur.

Mevcut sözleşmesi devam ederken, Ali Akman’ın transferi inşallah Bursaspor’un menfaati doğrultusunda yapılmıştır.”

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