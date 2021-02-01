Youssouf Ndayishimiye, Medipol Başakşehir’de

Adı Avrupa kulüpleriyle anılan Yeni Malatyaspor’un 22 yaşındaki Burundili orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye, Medipol Başakşehir ile anlaştı. Ara transfer döneminin bitimine saatler kala Medipol Başakşehir, genç oyuncu Ndayishimiye ile kulüp tesislerinde düzenlenen tören ile 4.5 yıllık anlaşma sağladı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de yaptığı açıklamada, “Youssouf’un bir sonraki satışından %20 payımız olacak” dedi.

Malatyaspor, resmi Twitter hesabından transfer için yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz, Youssouf Ndayishimiye'nin transferi konusunda Medipol Başakşehir Futbol Kulübü ile 2.15 Milyon Euro bedel ve bir sonraki satıştan %20 pay karşılığı anlaşmaya varılmıştır” ifadelerine yer verdi.