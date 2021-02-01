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Sözcü

Uğurcan’ın gecesi

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş ataklarına karşı adeta duvar ördü ve 7 önemli kurtarışla takımına hayat verdi. Sergen Yalçın maç sonu yıldız oyuncuyu tebrik etti.

Güncellenme: 09:09, 01/02/2021
Haberler Futbol
Uğurcan’ın gecesi

Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş karşısında adeta devleşti. 24 yaşındaki file bekçisi, her iki yarıda da çok ama çok net pozisyonlara izin vermedi.

Aboubakar'ın golünde top uzanamayacağı yere gitti ancak diğer pozisyonlarda Uğurcan, adeta kalenin önüne set çekti. Maçın bitiminin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, soyunma odasına gitmeden bir süre bekledi ve yıldız kaleciyi tebrik etti. En fazla kurtarış yaptığı rakip takım Beşiktaş olan Uğurcan, “Savaştık ve kazandık. Bireysel performansımın önemi yok “ ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trabzonspor, Beşiktaş maçı sonrası soysal medya hesabından bir görsel paylaştı ve “Bu duruşu unutmayın. Kasketliler geri döndü” mesajını yolladı.

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