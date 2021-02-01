Transferde son gün… Süper Lig’de müthiş heyecan

Süper Lig’de 5 Ocak’ta başlayan ara transfer dönemi bu gece sona eriyor… 4 büyükler bitime kısa bir süre kala üst üste önemli transferler açıkladı. Merakla beklenen isimler son sürat devam eden lig maratonu öncesi yeni kulüplerine katılıyor. Fenerbahçe İrfan Can Kahveci transferinde mutlu sona ulaşarak ses getiren bir işe imza attı. Galatasaray ise Gedson Fernandes’i kadrosuna kattı ve dengeleri değiştirecek bir hamle yaptı. Trabzonspor Bakasetas’ın ardından Yunus Mallı’yı da alarak orta sahayı kuvvetlendirdi. Beşiktaş ise eski aşkı Cenk Tosun’u Londra’dan tekrar İstanbul’a getirdi.

İŞTE SÜPER LİG’DE DAKİKA DAKİKA BİTEN TRANSFERLER…