SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Transferde son gün… Süper Lig’de müthiş heyecan

Süper Lig'de ara transfer döneminin son gününde heyecan dorukta... Kulüpler son dakika anlaşmalarını yetiştirmek için kıyasıya bir yarış halinde. Bu gece saat 00.00'de sona erecek transfer dönemi öncesi tüm anlaşmalar haberimizde...

Güncellenme: 01:01, 01/02/2021
Haberler Beşiktaş
Transferde son gün… Süper Lig’de müthiş heyecan

Süper Lig’de 5 Ocak’ta başlayan ara transfer dönemi bu gece sona eriyor… 4 büyükler bitime kısa bir süre kala üst üste önemli transferler açıkladı. Merakla beklenen isimler son sürat devam eden lig maratonu öncesi yeni kulüplerine katılıyor. Fenerbahçe İrfan Can Kahveci transferinde mutlu sona ulaşarak ses getiren bir işe imza attı. Galatasaray ise Gedson Fernandes’i kadrosuna kattı ve dengeleri değiştirecek bir hamle yaptı. Trabzonspor Bakasetas’ın ardından Yunus Mallı’yı da alarak orta sahayı kuvvetlendirdi. Beşiktaş ise eski aşkı Cenk Tosun’u Londra’dan tekrar İstanbul’a getirdi.

İŞTE SÜPER LİG’DE DAKİKA DAKİKA BİTEN TRANSFERLER…

  • Beşiktaş’ın Everton’dan kiraladığı milli golcü Cenk Tosun, İstanbul’a geldi. Cenk’i taşıyan özel uçağın gece yarısı Atatürk Havalimanı’na indi.
  • Fenerbahçe İrfan Can Kahveci transferi için Başakşehir'e 7 milyon Euro ödeyecek. Fenerbahçe Kulübü, şampiyon olunması halinde Başakşehir'e 1 milyon Euro bonus ödeyeceklerini duyururken, milli futbolcunun bir başka takıma transferi halinde belirli bir miktarın Başakşehir'e verileceğini açıkladı.
  • Galatasaray, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes transferleri için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.
  • Trabzonspor bonservisi elinde olan Yunus Mallı ile sözleşme imzaladı. 11 milyon TL imza parası alacak olan Yunus ile 2,5+1 yıllık anlaşmaya varıldı.
  • Kayserispor, Hollandalı forvet Kevin Luckassen ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
beşiktaş biten transferler Fenerbahçe galatasaray SON dakika süper lig trabzonspor transfer
Yayınlanma Tarihi:00:55,