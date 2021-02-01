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Sözcü

Süper Lig’de 23. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Güncellenme: 14:03, 01/02/2021
Haberler Futbol
Süper Lig’de 23. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig’de mesai hafta arasında devam ediyor. 23. hafta maçları hafta içinde oynanacak.

Haftanın açılış perdesi Hatay’da açılacak ve lider Fenerbahçe, Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.

2 Şubat Salı

16.00 Hatayspor – Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

19.00 Çaykur Rizespor – Kasımpaşa: Serkan Tokat

19.00 Galatasaray – Medipol Başakşehir : Arda Kardeşler

3 Şubat Çarşamba

13.30 DG Sivasspor – BB Erzurumspor: Fırat Aydınus

16.00 Fatih Karagümrük – Gaziantep FK: Ali Palabıyık

16.00 Hes Kablo Kayserispor – A.Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00 İH Konyaspor – Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

19.00 FT Antalyaspor – Beşiktaş: Alper Ulusoy

4 Şubat Perşembe

16.00 Göztepe – Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

19.00 Trabzonspor – Y. Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu

süper lig
Yayınlanma Tarihi:12:32,