Süper Lig’de 23. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig’de mesai hafta arasında devam ediyor. 23. hafta maçları hafta içinde oynanacak.
Haftanın açılış perdesi Hatay’da açılacak ve lider Fenerbahçe, Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.
16.00 Hatayspor – Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
19.00 Çaykur Rizespor – Kasımpaşa: Serkan Tokat
19.00 Galatasaray – Medipol Başakşehir : Arda Kardeşler
13.30 DG Sivasspor – BB Erzurumspor: Fırat Aydınus
16.00 Fatih Karagümrük – Gaziantep FK: Ali Palabıyık
16.00 Hes Kablo Kayserispor – A.Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 İH Konyaspor – Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
19.00 FT Antalyaspor – Beşiktaş: Alper Ulusoy
16.00 Göztepe – Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
19.00 Trabzonspor – Y. Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu