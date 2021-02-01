Pınar Karşıyaka kendi rekorunu kırdı!

ING Basketbol Ligi’nde evinde Tofaş’ı 90-71 mağlup ederek üst üste 11. galibiyetini alan ve kulüp tarihinin en iyi serisini yakalayan Pınar Karşıyaka, kendi rekorunu kırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ligde 9. haftada evinde Bahçeşehir Koleji’ni 82-79 yenerek başladığı seride sırasıyla Frutti Extra Bursaspor’u 94-81 (D), Fenerbahçe Beko’yu 83-79, Büyükçekmece Basketbol’u 90-77 (D), Galatasaray’ı 86-74 (D), OGM Ormanspor’u 86-57, Beşiktaş Icrypex’i 84-72 (D), Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’u (D) 86-78, Empera Halı Gaziantep Basketbol’u 72-65, Aliağa Petkimspor’u 85-75 (D) ve Tofaş’ı 90-71 mağlup eden Kaf-Kaf, bu periyotta rakip potalara 938 sayı bırakırken, potasında 808 sayı gördü.

Pınar Karşıyaka’nın başında bir kez lig şampiyonluğu, 1 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 kez de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan başantrenör Ufuk Sarıca, yeşil-kırmızılı takımla yeni bir başarıya daha imza atmanın gururunu yaşıyor.

Tofaş galibiyeti sonrası iyi bir takımı yendiklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Arka arkaya kazanmaya devam ediyoruz. Avrupa ile beraber art arda 14. galibiyetimiz oldu. Bu önemli bir meziyet. Kazanmak gerçekten bir karakter. Çok sert maçlar oynuyoruz. Biz geri adım atan bir takım değiliz. Takımımı kutluyorum. Bunun devamı için her gün çalışıyoruz. Beraber inanıyoruz. İnşallah devamını da sağlayacağız” diye konuştu.

Pınar Karşıyaka, ligde cumartesi günü Darüşşafaka Tekfen’e konuk olacak.