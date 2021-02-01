Ozan Kabak, Liverpool’da

İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool, Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak’ı kadrosuna kattı.

Ara transfer döneminin son gününde anlaşmayı tamamlayan Liverpool, Ozan Kabak’ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Liverpool sezon başından bu yana sakatlıklardan dolayı sorun yaşarken, teknik direktör Jürgen Klopp bazı maçlarda stoper bölgesinde orta saha oyuncuları Henderson ve Fabinho’yu görevlendirmişti.

2019’da Galatasaray’dan Bundesliga ekibine transfer olan Ozan Kabak’ın sözleşmesi 2024’e kadar devam ediyor.

İDOLÜ VAN DIJK

Ozan Kabak, geçen yıl Bundesliga’nın resmi sitesine verdiği röportajda Liverpool’un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk gibi olmak istediğini belirmişti.

Ozan, Galatasaray’da forma giydiği dönemde Ömer Bayram’ın çocukluk arkadaşı olan Van Dijk’ın imzalı formasını alıp Instagram’dan paylaşım yapmıştı.