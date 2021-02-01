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Oğulcan ve Taylan, İrfan Can’ı takipten çıktı!

Galatasaray'da forma giyen Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Fenerbahçe imza atan yakın arkadaşları İrfan Can Kahveci'yi takipten çıkıp 'kahve' fotoğrafını da sildi!

Güncellenme: 12:11, 01/02/2021
Haberler Fenerbahçe
Oğulcan ve Taylan, İrfan Can’ı takipten çıktı!

Süper Lig’de Fenerbahçe ve Galatasaray’ın İrfan Can Kahveci transferi son buldu! İki takımda Başakşehir’e resmi tekliflerini iletip, bu yarışta istediğini alan sarı-lacivertli takım oldu. Milli futbolcu da 7 milyon Euro+KDV bedelle Fenerbahçe formasını giydi.

Bu transferin ardından Galatasaray’da forma giyen Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan, yakın arkadaşları İrfan Can’ı Instagram’da takip etmekten vazgeçti. Daha önce yemeklerde ve tatillerde birlikte fotoğraf paylaşan 3’lünün sosyal medyada arasına transfer girdi!

Taylan ve Oğulcan, Gençlerbirliği maçında İrfan Can haberleri gündemde yerini korurken yaptıkları ‘kahve’ sevinci ve paylaştıkları fotoğraflarla dikkat çekmişti. Ayrıca İrfan Can da bu paylaşımları beğenmişti.

Bu gelişmenin ardından Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Instagram’da fotoğrafı silip İrfan Can Kahveci’yi de takipten çıktı.

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