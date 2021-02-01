Mesut Özil, Hatayspor maçının kadrosunda

Süper Lig’in 23. haftasında yarın (Salı) saat 16.00’da deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Mesut Özil, teknik direktör Erol Bulut tarafından maç kadrosuna alındı.

Takımla çalışan Mesut, Bulut’un kendisine forma vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe formasıyla ter dökecek. Hafta sonu Galatasaray maçında da Mesut Özil’e şans vermesi beklenen Erol Bulut’un yıldız futbolcuyu en az 20 dakika görevlendirmesi bekleniyor.

Öte yandan Pelkas’ın sakatlığı nedeniyle Mesut Özil’in Galatasaray maçıyla birlikte kadroda kendisine yer bulacağı belirtiliyor.

SOSA KADROYA ALINMADI

Öte yandan teknik direktör Erol Bulut, herhangi bir sakatlığı bulunmayan Jose Sosa’yı Hatay’a götürmedi. Nedeni ise Arjantinli futbolcunun yediği bir besinden dolayı gıda zehirlenmesi yaşaması…

Fenerbahçe’nin Hatayspor karşılaşmasında Altay Bayındır, Nazım, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Mert Hakan, Valencia, Mame Thiam, Ozan Tufan ve Samatta muhtemel 11'iyle çıkması bekleniyor.