Messi’nin kontratı ortaya çıktı… Dudak uçuklatan rakam

İspanyol devi Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi’nin, son imzaladığı kontratın detayları ortaya çıktı. 2017 yılında 4 yıllık anlaşma yapılan Messi’nin, Barcelona’dan tüm şartlar gerçekleşirse, toplam 555 milyon 237 bin 619 Euro kazanacağı öğrenildi.

Ekstra ödemeler ile birlikte yıllık 100 milyon Euro’dan fazla kazancı olduğu ortaya çıkan Messi’nin, şimdiye kadar bu paranın yaklaşık yüzde 92’sini aldığı belirtildi. İspanyol gazetesi El Mundo’nun yayımladığı haberde, Barcelona’nın yıldız futbolcunun maaşında indirim istediği aktarıldı. Messi’nin sözleşmesinin bitmesine altı ay kala 511 milyon 290 bin 052 Euro’yu cebine koyduğu da haberde yer aldı.

RONALDO’DAN FAZLA KAZANIYOR

Sözleşmede, yıllık 115 milyon Euro garanti ücret alan Messi’nin, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu durumunda 3 milyon 548 bin 644 Euro, La Liga’nın kazanılması halinde ise 2 milyon 365 bin 766 Euro bonusun yer aldığı açıklandı. Böylece Messi, bonuslarla birlikte Juventus’tan yıllık 70 milyon Euro kazanan Ronaldo’yu geçmiş oldu.

Messi ayrıca, bu rakamlarla birlikte dünyanın en çok kazanan sporcusu unvanını da eline geçirdi. Sözleşmenin detayları açıklanmadan önce spor dünyasında yapılan en yüksek bedelli kontrata Patrick Mahomes imza atmıştı. Kansas City ile sözleşme imzalayan sporcu, 10 yıl için 450 milyon dolar karşılığında anlaşma sağlamıştı.

BARCELONA DAVA EDECEK

Sözleşme detaylarının El Mundo’da yer almasının arından Barcelona yönetimi, gazeteyi dava etmeye hazırlanıyor. Kulüpten haber hakkında yalanlama gelmezken, anlaşmanın yayınlanmasının gizlilik kurallarına aykırı olduğu için mahkemeye gidileceği belirtiliyor.

Barcelona Kulübü’nden yapılan açıklamada “Barcelona ile profesyonel futbolcu Lionel Messi arasında yapılan sözleşmenin detaylarının açıklanması, iki taraf arasındaki gizlilik ilkesini bozmuştur. Bu bilginin kulüp tarafından sızdırılmadığının altını çizeriz. Gazete hakkında yasal yollara başvuracağız” denildi.

Messi ile henüz yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Katalan ekibinin 488 milyon Euro borcu bulunuyor.

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