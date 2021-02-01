Ali Aydın – SÖZCÜ / Başarıda herkes ortaya çıkar ama bir başarısızlık oldu mu yanında insan bulamazsın. Bakıyorum Beşiktaş mağlup olunca hemen birileri başlamış, “Bu takım zaten yeterli değil, belliydi böyle olacağı, transfer yok, bizi şampiyon yapmazlar” gibi cümlelerle başlayan eleştirilere… El insaf! Bu takım ligin ilk yarısını lider bitirdi. Bu takım bütün derbileri ilk yarıda eze eze kazandı. El insaf…

Beşiktaş iyi oynadığı bir maçı kaybetti. Bu farkı göremiyor musunuz? Gerçekten. Beşiktaş, Trabzonspor maçında Uğurcan’ı geçse maç başka yerlere gidecekken senaryoyu Uğurcan değiştirdi. Yenilen ilk gol bir tek bana çarpmadı deyim yerindeyse. Maçın üstün tarafıydı Beşiktaş ve ataklar yapıyordu. Golü de çok geç olmadan buldu. Fakat ne olduysa Aboubakar’ın golünden sonra oldu. Şansızlık silsilesi oluşmaya başladı.

İkinci yarı ise Beşiktaş yine ataklarını sıklaştırmış ama ilk yarıda olduğu gibi sahneye yine Uğurcan çıkmıştı. Sağdan çıkarıyor, soldan çıkarıyor ve Beşiktaş ikinci golü yiyor. Bir de üstüne 10 kişi kalıyor. 10 kişi kalınca da Beşiktaş oyuna hakim ama yine Uğurcan sahnede bir türlü geçilmiyor.

Lafı açılmışken bu Uğurcan milli takımın birinci kalecisi olur. Türkiye’nin tartışmasız en iyi yerli kalecisi.

Beşiktaş iyi oynadı ama dün akşam takımın en önemli dinamoları Atiba ve Josef tutuktu. Larin dün çabaladı ama yeterli değildi. Aboubakar gol atmasına rağmen şanssızdı. Beşiktaş, Trabzonspor maçını kaybetti.

Ben, buna iş kazası diyorum. Eleştirecek bir nokta yok benim açımdan. Yok diyorum çünkü Beşiktaş iyi oynadığı bir maçı kaybetti. En azından mağlubiyeti hak etmemişti. Haftalardır kazanan Beşiktaş liderliği de ezeli rakibine bıraktı. Sergen Yalçın ve talebeleri bu oyun yapısıyla Beşiktaş’ta yeni bir seri yapacaktır. Bu iş kazası belki de Kartal için hayır oldu. Bazen bu tür maçlar yaşarsınız önemli olan birlik ve beraberliğin devam etmesi. Takımdaki beraberlik, sevgi devam ettikçe Beşiktaş yoluna devam edecektir. O yüzden kötü senaryoları bazıları atsın kafasından.

Hoş geldin ‘Evin Oğlu'

Bu arada Beşiktaş ara transferde eski golcüsü, evladı Cenk Tosun’u sezon sonuna kadar kiraladı. Bence nokta atışı oldu. Takımı bilen, camiayı bilen, çimin kokusunu dahi bilen Türkiye’nin gururu ve gerçekten ‘evin oğlu' Cenk Tosun yuvana hoş geldin. Artık seninle Beşiktaş bir adım daha güçlendi.