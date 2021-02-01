Güzel maçı fırtına kazandı

Malumunuz, pandemi dolasıyla lokantalar kapalı, lezzet duraklarına gidemiyoruz. Ama düşünün, nefis bir lokantada yediğiniz her şey enfes. Kalkmak istemiyorsunuz masadan. Müthiş bir lezzet deryasına düşmüş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Dünkü maçta ilk 30 dakika öyleydi. Bayıldım o anlara. 26 dakika faul olmadı. İki takım oyuncuları iyi niyetli ve centilmen düşüncede olunca, o da ayrı bir keyif getirdi ilk yarıya.

Abdullah Avcı'nın ekipleriyle oynamak zordur. Savunma kurgusu hep iyidir. Prese, rakip yarı sahada başlatır. Çabuk hücuma çıktığında tehlikeli olur, Avcı'nın çalıştırdığı takımlar. Trabzonspor bu oyunu yansıttı.

Beşiktaş rakip yarı sahada çok pas yapamadı. Çünkü geçit yoktu. Bu anlarda anahtar paslar veya kanat organizasyonları ön plana çıkar. N'Sakala hazırladı, Aboubakar attı.

Trabzonspor’un Beşiktaş savunmasını az adamla yakaladığı çabuk atakları, maç başından beri tehlike yaratıyordu. Nwakaeme, Djaniny ve Ekuban, kontrolü zor oyuncular. Önce Vida, sonra Montero'ya çarpan Nwakaeme'nin şutu ağlara gidince, keyifli maçta ikinci golü gördük.

Arka arkaya maçlar sakatlık getirir. Bunu ilk 10 dakikada Abdülkadir ve Rıdvan'da yaşadık.

Beşiktaş’ın ataklarında en önemli beyin Ghezzal. O iyi oynadı mı, hücum yolları rahatlıyor.

Tempolu maçların, gelgiti fazla olur. Nwakaeme'yi ceza sahası içinde durduramazsanız, faturayı bir şekilde keser. O atamadı ama Vitor Hugo topa iyi vurunca, bordo- mavi öne geçti.

Beşiktaş geriye düşünce oyun Trabzonspor'un istediği yöne evrildi. Risk alırsanız pozisyona girersiniz ama kaleniz güvende olmayabilir. Beşiktaşlı oyuncuların şut girişimlerinde Uğurcan ayakta kaldı.

Dorukhan’ın gördüğü kırmızı kart, Beşiktaş için kötü giden maçı çıkmaza götürdü. Tempolu oyunda 10 kişi kalırsanız, ritminiz iyice bozulur. Beşiktaş'ı yenilgiden ancak bir şans golü kurtarabilirdi.

İlk yarıdaki centilmenlik son anlarda gerginliğe döndü.

Beşiktaş darbe aldı. Trabzonspor'un zirve inadı, bu galibiyetle devam etti.