Galatasaray’ın yeni transferi Gedson Fernandes havalimanından ambulansla alındı

Galatasaray’ın resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Portekizli futbolcu Gedson Fernandes’in yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Galatasaray yönetimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ambulans uçak ricasında bulunurken, karantinada olan yıldız futbolcunun gelişi bu sebeple uzamıştı.

Galatasaray’ın yeni transferi Gedson Fernandes’i taşıyan ambulans uçak, İstanbul’a geldi. Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcuyu taşıyan özel uçak havalimanına iniş yaptı. Portekizli futbolcu alandan ambulansla alınacak.

Covid-19 testi pozitif çıkan Gedson Fernandes, sarı kırmızılı takımın Süper Lig’in 23’üncü ve 24’üncü haftalarında oynayacağı Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

NE OLMUŞTU?

Gedson Fernandes’in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaraylı yöneticiler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı arayarak ambulans uçak ricasında bulunmuştu. Testi pozitif çıktığı için karantinada olan Portekizli futbolcu sabah saatlerinde İstanbul'da olacaktı. Ancak kötü hava şartları nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na ait uçağın Londra’ya gidişi gecikti ve yıldız futbolcu ancak akşam saatlerinde Türkiye’ye gelebildi. Galatasaray Kulübü, Gedson Fernandes’in görüntülenmesini istemediği için uçağın indiği yerin görüş açısını araçlarla kapattı.

KAP’A AÇIKLAMA

Galatasaray, Gedson Carvalho Fernandes için resmi görüşmelere başladığını açıkladı. “Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”

6 AY İÇİN 500 BİN EURO

Galatasaray’ın görüşmelere başladığı Gedson’u 6 aylığına kiraladı. Gedson’a 650 bin euro, kulübüne ise 500 bin Euro ödenecek.

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