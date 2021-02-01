Galatasaray’da Mohamed ve Yedlin antrenmanda

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahasındaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yeni transferler DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed takımla birlikte ilk kez çalıştı. Galatasaray, yarın akşam saat 19.00da Türk Telekom Stadyumunda Medipol Başakşehir karşılaşacak.