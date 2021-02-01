Fener destekli Trabzon

Beşiktaş-Trabzonspor müsabakası son yılların en güzel karşılaşması oldu. İki takım da oyunu çirkinleştirmeden atak oynadı. Hem Beşiktaş hem de Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'den çok daha iyi takım olduklarını gösterdiler. Dün akşam enteresan bir şey oldu ve bütün Fenerbahçeliler ve Galatasaraylılar Trabzonspor'u destekledi. Özellikle Fenerbahçelilerin ‘Haydi bastır Trabzon' diye alkışladıkları tarihte görülmemiştir.

Beşiktaş, kanatları çok iyi kullandı. Sağdan Rosier ve soldan N'Sakala kanatlardan kombine akınlarla topu Aboubakar ve Larin ile buluşturmaya çalıştı. Bunu yaptı ve golü de buldu. Fakat Abdullah Avcı, gerçekten çok iyi bir avcı. Kartal'ı çok iyi avladığını söyleyebiliriz.

Orta sahanın merkezine Berat, Flavio ve Baker'ı koyarak Beşiktaş'ın net pozisyon üretmesini engellemiş oldu. Yandan ortalarda ise Edgar ve Hugo bir pozisyon hariç rakibe vuruş imkânı vermedi.

Hakem Halil Umut Meler ise mükemmeldi. Kendisiyle bir sohbetimde “Sakın hiçbir takımla kendini özleştirme. Doğru neyse, ne görüyorsan onu çal. Hatalar affedilebilir ama bir takımın koruması altında hissi verdiğin an hakemlik hayatın kısa ve başarısız olacak” diye tavsiyede bulunmuştum. Halil de bana “Söz veriyorum asla hiçbir takımın kanatları altında korumaya ihtiyaç hissetmeden Türk hakemliğine kendimi adayacağım” dedi. Sözünü tutmaya devam ediyor.