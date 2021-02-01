Fatih Terim’den Liverpool’a transfer olan Ozan Kabak için paylaşım

Galatasaray’da ilk kez Fatih Terim ile A Milli Takım’a yükselen ve 1 sezon oynadıktan sonra Bundesliga ekiplerinden Schalke 04’e transfer olan Ozan Kabak artık Premier Lig yolunda…

2019 yazında Schalke’ye 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Ozan Kabak işlerin yolunda gitmediği Alman ekibinde Liverpool’un radarına girdi. Özellikle stoper bölgesinde eksiklikler nedeniyle sıkıntılar yaşayan Liverpool’da teknik direktör Jurgen Kloop milli oyuncumuz Ozan Kabak’ın kiralanmasını istedi.

Ara transfer döneminin son gününde anlaşmayı tamamlayan Liverpool, Ozan Kabak’ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

‘GÜVENİMİ GURURA ÇEVİRDİN EVLAT’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından Liverpool’a transferi kesinleşen Ozan Kabak için paylaşım yaptı. Fatih Terim, Ozan Kabak için “güvenimi, gurura çevirdin evlat. Yolun açık olsun, yüzün hep gülsün” ifadelerini kullandı.

Liverpool sezon başından bu yana sakatlıklardan dolayı sorun yaşarken, teknik direktör Jürgen Klopp bazı maçlarda stoper bölgesinde orta saha oyuncuları Henderson ve Fabinho’yu görevlendirmişti.

2019’da Galatasaray’dan Bundesliga ekibine transfer olan Ozan Kabak’ın sözleşmesi 2024’e kadar devam ediyor.

İDOLÜ VAN DIJK

Ozan Kabak, geçen yıl Bundesliga’nın resmi sitesine verdiği röportajda Liverpool’un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk gibi olmak istediğini belirmişti.

Ozan, Galatasaray’da forma giydiği dönemde Ömer Bayram’ın çocukluk arkadaşı olan Van Dijk’ın imzalı formasını alıp Instagram’dan paylaşım yapmıştı.