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Cenk Tosun: Yuvama, evime döndüm

3 yıl sonra Beşiktaş'a kiralık olarak geri dönen milli futbolcu Cenk Tosun, ailesiyle birlikte geldiği havalimanında kısa bir açıklama yaptı.

Güncellenme: 00:56, 01/02/2021
Haberler Beşiktaş

Beşiktaş eski futbolcusu Cenk Tosun’u Everton’dan sezon sonuna kadar kiraladı. 2017-2018 sezonunun devre arasında 22 milyon Euro bedelle Premier Lig ekibine transfer olan Cenk, 3 yıl sonra geri döndü.

Eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen yıldız golcü, pasaport işlemlerinin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Cenk Tosun, “Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a geldiğimde duyduğum heyecanın ayrısını yaşıyorum şu anda. Dört gözle takım arkadaşlarımla buluşup bu şanlı formayı yine terletmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Beşiktaş taraftarını çok özlediğini de sözlerine ekleyen Cenk, “Yuvama, evime döndüm sonuçta. Ben çok heyecanlıyım ve onlar da heyecanlı olsun. Kuşkuları olmasın her zaman sahada yüzde 100'ümü vereceğimin sözünü veriyorum” açıklamasını yaptı.

Cenk daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

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Yayınlanma Tarihi:00:50,