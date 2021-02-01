Ali Akman Bundesliga’da… Sadece yetiştirme bedeli

TFF 1. Lig’de Bursaspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ali Akman, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt’a transfer oldu.

Alman ekibi, 1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ali Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Frankfurt Kulübü, anlaşmayı resmen duyururken, 18 yaşındaki futbolcunun da sözleşmeyi imzaladığı fotoğrafı paylaştı. Verilen detaylarda sözleşmenin 1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli olacağı ve 2025'e kadar devam edeceği belirtildi.

Buna göre Ali Akman, sezon sonuna kadar Bursaspor forması giymeye devam edecek. Eintracht Frankfurt’un ayrıca transferin bedelsiz olarak gerçekleştiğini belirtmesi de dikkatlerden kaçmadı. Bursaspor Kulübü, bu bilgiye göre sadece 640 bin TL'lik yetiştirme bedelini kasasına koyabilecek.

Konuyla ilgili Bursaspor'dan henüz resmi bir açıklama yapılmaması da dikkat çekti.

“TÜRK FUTBOLUNUN EN BÜYÜK YETENEKLERİNDEN BİRİNİ…”

Alman ekibinin Sportif Direktörü Fredi Bobic yaptığı açıklamada, “Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden birini takımımıza kazandırmayı başardık. Ali Akman, önümüzdeki birkaç yılı inşa etmek ve geliştirmek istediğimiz bir oyuncuydu. Ali, ihtiyacı olan zamanı ve desteği bizden alıyor. Yetenekleriyle çok aranan genç bir futbolcuya sahip olduğumuz için mutluyuz” dedi.

Bu sezon Bursaspor ile şimdiye kadar 20 resmi maça çıkan 10 gol atarken, 4 de asist yaptı.

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