Ümraniyespor Samsunspor maçına uzatmada yaşanan olay damga vurdu

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Ümraniyespor’un golleri Ahmet Canbaz ve Okan Derici’den gelirken, Samsunspor’un golleri Gökhan Karadeniz ve Nadir Çiftçi kaydetti.
Karşılaşmada 90. dakika oynanırken ise büyük bir hakem hatası yaşandı. Maç yöneten Ramazan Keleş’in yaptığı hakem atışı sonrası topu alan Okan Derici, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. Hakem, hava atışı sonrası topun en az iki oyuncuya değmesi kuralını es geçerek golü verdi.
Samsunspor cephesi karara yoğun şekilde itiraz ederken, gol kararı değişmedi. İtirazlar nedeniyle Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlma kırmızı kart gördü. Ümraniyespor futbolcuları, sonrasında centilmenlik örneği göstererek, Samsunspor’un beraberlik golü atmasına izin verdi. Santra sonrası topu alan Nadir Çiftçi, Ümraniyespor futbolcularının hamle yapmayarak beklediği pozisyon sonrası 90+8. dakikada golü kaydetti.
Öte yandan Samsunspor, karşılaşmada kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuruda bulunulacağını açıkladı.
Bilgilendirme pic.twitter.com/0D0dZy5KNv
— Yılport Samsunspor (@Samsunspor) January 31, 2021
Kural kitabının hakem atışı ile ilgili bölümde durum şu şekilde anlatılıyor:
Yöntem
İhlaller ve cezalar
Hakem atışı aşağıdaki durumlarda tekrarlanır:
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Ramazan Keleş, Gökmen Baltacı, Sezgin Çınar
Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Serkan Göksu (Yusuf Emre Gültekin dk. 79), Batuhan Artaslan (Okan Derici dk. 46), Denizhan Taşkan (Atakan Üner dk. 65), Ahmet Canbaz, Bentley, Mayi (Sow dk. 79)
Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Gökhan Süzen, Mustafa Eser, Mustafa Murat Uslu, Yunus Emre Mertoğlu, Camara
Teknik Direktör: Recep Uçar
Samsunspor: Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Boli, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Djedje, Savicevic, Yasin Öztekin (Kubilay Yavuz dk. 70), Burak Çalık (Guido Koçer dk. 81), Gökhan Karadeniz (Coureur dk. 70) , Nadir Çfitçi
Yedekler: Furkan Köse, Caner Arıcı, Veli Çetin, Yunus Emre Çift, Ferhat Çulcuoğlu
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Goller: Gökhan Karadeniz (dk. 16), Nadir Çiftçi (dk. 90+8) (Samsunspor), Ahmet Canbaz (dk. 63), Okan Derici (dk. 90) (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Ertuğrul Sağlam (dk. 90+1) (Teknik Direktör) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Djedje, Nadir Çiftçi, Nurullah Aslan, Savicevic (Samsunspor) Atakan Üner (Ümraniyespor)