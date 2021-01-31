Ümraniyespor Samsunspor maçına uzatmada yaşanan olay damga vurdu

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Ümraniyespor’un golleri Ahmet Canbaz ve Okan Derici’den gelirken, Samsunspor’un golleri Gökhan Karadeniz ve Nadir Çiftçi kaydetti.

Karşılaşmada 90. dakika oynanırken ise büyük bir hakem hatası yaşandı. Maç yöneten Ramazan Keleş’in yaptığı hakem atışı sonrası topu alan Okan Derici, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. Hakem, hava atışı sonrası topun en az iki oyuncuya değmesi kuralını es geçerek golü verdi.

Samsunspor cephesi karara yoğun şekilde itiraz ederken, gol kararı değişmedi. İtirazlar nedeniyle Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlma kırmızı kart gördü. Ümraniyespor futbolcuları, sonrasında centilmenlik örneği göstererek, Samsunspor’un beraberlik golü atmasına izin verdi. Santra sonrası topu alan Nadir Çiftçi, Ümraniyespor futbolcularının hamle yapmayarak beklediği pozisyon sonrası 90+8. dakikada golü kaydetti.

Öte yandan Samsunspor, karşılaşmada kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuruda bulunulacağını açıkladı.

KURAL KİTABI NE DİYOR?

Kural kitabının hakem atışı ile ilgili bölümde durum şu şekilde anlatılıyor:

Yöntem

Top, savunma yapan takımın kalecisi için ceza sahası içerisinde bırakılır eğer oyun durduğunda:

top ceza sahası içerisindeyse ya da

topa en son dokunulan yer ceza sahası içerisindeyse

Diğer tüm durumlarda hakem, topa en son dokunan takımın bir oyuncusu için, topa en son dokunulduğu, saha dışı bir unsura değdiği veya Kural 9.1'de de belirtildiği gibi bir maç görevlisine çarptığı yerde hakem atışı yapar. Top oyuna girene kadar diğer tüm oyuncular (iki takım da dahil olmak üzere) toptan en az 4 m (4,5 yds) uzakta olmalıdır.

Top yere değdiği anda oyuna girmiş olur.

İhlaller ve cezalar

Hakem atışı aşağıdaki durumlarda tekrarlanır:

top yere değmeden önce bir oyuncuya dokunursa top yere değdikten sonra hiçbir oyuncuya dokunmadan oyun alanının dışına çıkarsa

Eğer hakem atışında top, en az iki oyuncuya değmeden kaleye girerse, oyun aşağıdaki şekilde tekrar başlar:

eğer top rakip takımın kalesine girerse, kale vuruşu ile

eğer top takımın kendi kalesine girerse, köşe vuruşu ile

Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Ramazan Keleş, Gökmen Baltacı, Sezgin Çınar

Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Serkan Göksu (Yusuf Emre Gültekin dk. 79), Batuhan Artaslan (Okan Derici dk. 46), Denizhan Taşkan (Atakan Üner dk. 65), Ahmet Canbaz, Bentley, Mayi (Sow dk. 79)

Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Gökhan Süzen, Mustafa Eser, Mustafa Murat Uslu, Yunus Emre Mertoğlu, Camara

Teknik Direktör: Recep Uçar

Samsunspor: Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Boli, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Djedje, Savicevic, Yasin Öztekin (Kubilay Yavuz dk. 70), Burak Çalık (Guido Koçer dk. 81), Gökhan Karadeniz (Coureur dk. 70) , Nadir Çfitçi

Yedekler: Furkan Köse, Caner Arıcı, Veli Çetin, Yunus Emre Çift, Ferhat Çulcuoğlu

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Gökhan Karadeniz (dk. 16), Nadir Çiftçi (dk. 90+8) (Samsunspor), Ahmet Canbaz (dk. 63), Okan Derici (dk. 90) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Ertuğrul Sağlam (dk. 90+1) (Teknik Direktör) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Djedje, Nadir Çiftçi, Nurullah Aslan, Savicevic (Samsunspor) Atakan Üner (Ümraniyespor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI