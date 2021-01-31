Uğurcan Çakır: Bu ilk defa sergilemiş olduğum bir performans değil

Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş’ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor’da karşılaşmanın adamı olan Uğurcan Çakır, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’ın 7 şutunda kurtarış yapan Uğurcan, “Bireysel performansın önemi yok” direk şu ifadeleri kullandı;

“Bu ilk defa sergilemiş olduğum bir performans değil, normal karşılıyorum. Gerçekten çok mutluyuz, Abdullah Hoca geldikten sonra çıkış yakaladık. Kupayı aldık, yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Beşiktaş gibi büyük bir camiaya, iyi oyunculara ve yetenekli hocasına karşı kazanmak bizi inanılmaz mutlu etti. Soyunma odası şenlik gibi.

Bugün benim bireysel performansımın hiçbir önemi yok, önemli olan buradan üç puanı alarak dönmekti. Trabzonspor formasıyla çıktığım her maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her maça aynı konsantrasyonla çıkmaya çalışıyorum.

Bugün bana biraz daha fazla iş düştü ve ben de iyi iş çıkardığımı düşünüyorum. Bireysel performansın önemi yok, arkadaşlık sürüyor, çıkışımız devam ediyor, bunlar daha önemli bence.”

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