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Trabzonspor, Yunus Mallı ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor bonservisi elinde olan Yunus Mallı ile sözleşme imzaladı. 11 milyon TL imza parası alacak olan Yunus ile 2,5+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Güncellenme: 23:09, 31/01/2021
Haberler Futbol
Trabzonspor, Yunus Mallı ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Beşiktaş galibiyetinin ardından taraftarlarına bir de transfer müjdesi verdi. Bordo-mavili takım, milli futbolcu Yunus Mallı ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, yarım sezon için Yunus Mallı’ya 4 milyon 465 bin TL ödeyecek. Önümüzdeki iki sezonda da 8 milyon 930 milyon TL ödeme yapılacak.

Ayrıca Yunus Mallı, Trabzonspor’dan 3 taksitte 11 milyon 162 bin 500 TL imza ücreti alacak.

Trabzonspor’un KAP’a yaptığı açıklama şöyle;

“Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Yunus Mallı ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2,5+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 4.465.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 8.930.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 8.930.000.-TL garanti ücret,

Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2023/24 futbol sezonu için 13.395.000.-TL garanti ücrete (TÜFE+ÜFE)/2 oranı uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, futbolcuya, 3(Üç) taksit halinde toplam 11.162.500.-TL imza ücreti ödenecektir.

Futbolcunun Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe transfer olması halinde transfer gelirinin %20’si, futbolcuya ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5’i ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.”

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Yayınlanma Tarihi:23:07,