Spor salonları S.O.S. veriyor

Corona virüsünün etkilediği sektörlerden biri de spor salonları… Pandeminin ilk aylarında kapalı olan salonlar, şimdi de sokağa çıkma kısıtlamaları, 20 yaş altına yönelik önlemler ve toplu taşıma yasakları nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler, sektörün zorluklarını SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı. Tüm önlemlere harfiyen uyduklarını söyleyen Güler, “Önceliğimiz insan sağlığı. Hükümetimizin bu virüse karşı mücadelesini hep destekledik ancak gelinen noktada şartlar, sektörümüzü iyice zorlamaya başladı. İflasların ardı arkası kesilmiyor” dedi.

Kira destek ve gelir kaybı desteklerinin beklentilerin çok altında olduğunu vurgulayan Nihat Güler, “Beklentimiz, kapalı olan işyerlerinin açılması ve saat kısıtlamalarının makul sürelere çekilmesidir” çağrısında bulundu.

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