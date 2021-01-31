Son dakika… Başakşehir ile anlaşma sağlandı! İrfan Can Kahveci Fenerbahçe’de

Süper Lig’de transferin en gözde ismi İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe Kulübü Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı… Sarı lacivertliler bu transfer için Başakşehir’e Deniz Türüç+Tolga Ciğerci ve 10 milyon Euro ödeyecek.

Fenerbahçe akşam saatlerinde Başakşehir Kulübü ile anlaşmaya vardı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci ile bir görüşme gerçekleştirecek anlaşmayı aktaracak. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Bölozoğlu, Başakşehir kulüp binasında turuncu laciverlilerin yönetimi ile bir araya geldi. Görüşmede Tolga Ciğerci ismi de takas için gündeme geldi ve onaylandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un da toplantıya katılarak transfere nokta koyulması bekleniyor.

FİNAL TEKLİFİ VE ANLAŞMA

Süper Lig'de ara transfer döneminin bitişine bir gün kala İrfan Can Kahveci transferinde nokta koyuldu… Hem Galatasaray cephesi hem de Fenerbahçe cephesi Medipol Başakşehir yönetimiyle resmi transfer görüşmesini yaparak tekliflerini iletmişti. İrfan Can Kahveci'yi iki takımında da çok istediğini belirten Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ Galatasaray ve Fenerbahçe’den gelecek final tekliflerini beklemeye başlamıştı. Sarı lacivertli kulüp ile son bir görüşme gerçekleştiren Başakşehir cephesi final teklifine ikna oldu.

EMRE AKBABA TEKLİFİ KABUL GÖRMEDİ

İrfan Can Kahveci için ilk görüşmeyi gerçekleştiren Galatasaray 6 milyon Euro+ Emre Akbaba ve bir sonraki satıştan yüzde 50 pay teklifinde bulundu. Ancak yeni teknik direktör Aykut Kocaman ile görüşen Başakşehir yönetimi Emre Akbaba ismini reddetti. Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in İrfan Can ısrarı sonuçsuz kaldı. Fenerbahçe’nin teklifini kabul eden Başakşehir Kulübü arap saçına dönen transferde son noktayı koyan taraf oldu.