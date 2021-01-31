Sergen Yalçın: Nazar boncuğu olsun bu

Süper Lig’in 22’inci haftasında Trabzonspor’a 2-1 mağlup olarak 9 maçlık galibiyet serisi sona eren ve liderliği kaybeden Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın maç sonu açıklamalarda bulundu. ”Kaybetmeyi hak etmedik” diyen Yalçın şu ifadeleri kullandı:

’10 KİŞİYKEN BİLE CİDDİ POZİSYONA GİRDİK’

“Oyuncuların üzülmesi normal. Hiçbir oyuncu maç kaybetmek istemez. Ciddi bir maç oynuyorsun, tabii ki kazanmak istersin. Ciddi mücadele ettiler, 10 kişi kalınca da ciddi mücadele ettiler. Futbolda bu sonuçlar olabiliyor bazen, normal bu. Kaybetmeyi hak ettiniz mi derseniz bence etmedik. 10 kişiyken bile 2-3 ciddi pozisyona girdik. Futbolda oluyor böyle şeyler, nazar boncuğu olsun bu.”

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‘ŞANSSIZLIKLAR DA VARDI’

“Rakip hücum oyuncuların ön taraftan dönmediğini ve onlara önlem almamız gerektiğini konuştuk. Topun arkasında sağlam kalmamız gerektiğini söylemiştik ama bazen oyunda kendiliğinden gelişiyor bazı şeyler. Bugün şanssızlıklar da vardı. Top da istemedi bugün kazanmamızı. Yenen ilk golde belli oldu zaten. Devrede oyunculara sağlam ve akıllı durmalıyız, top bizde kalmalı gibi şeyleri söyledik zaten.”

‘ÜZÜNTÜYÜ FAZLA TUTAMAYIZ’

”Üzgünüz, tabii ki üzüleceğiz ama çarşamba maçımız var, bu üzüntüyü fazla tutamayız. Bir an evvel çarşamba günkü maça konsantre olmalıyız. Boyd ve Güven gidiyor kiralık olarak. Bilal geldi genç oyuncumuz, Cenk aramıza katılacak. Böyle bir değişim oldu. Giden oyuncular kadroda düşünmediğimiz oyuncular zaten. Güven’in kalma ihtimali vardı sadece, gitsin bir yerde düzenli oynasın istedim. Güven’e çok fazla şans veremedik biz kadromuzda. Ona burası çok iyi gelmedi gibi görüyorum. İnşallah gittiği yerde başarılı olur.”