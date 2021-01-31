Sadece 3 puan…

Fenerbahçe için dünün en iyi tarafı belki de en önemlisi sadece alınan 3 puandı. Sahada umut veren, iyi bir futbol yoktu.

Hava şartları, ağır zemin Fenerbahçe'nin futbolunu da oldukça olumsuz etkiledi. Fenerbahçe rakip yarı sahada baskıyla topu çabuk kazansa da yine bu zeminde pas yapıp topu hızlı çeviremediği için etkili olamadı. Rizespor kanatları iyi kapatınca Sangare ve Caner'den alıştığımız hücum bindirmelerini de fazla göremedik. Fenerbahçe'de sahanın en iyisi Gustavo'ydu. Ancak Brezilyalının yanına özellikle hücumda bir oyuncu katılmayınca Fenerbahçe etkisiz bir futbol ortaya koydu.

Öndeki 3'lü de son haftalardaki iyi performansını gösteremedi. Kanatlardan destek gelmeyip, Pelkas da yaratıcılıktan uzak kalınca maç 1-0'a kitlendi. Valencia'nın iyi vuruşuna şans da yardım etti ve Fenerbahçe kazandı.

SZALAI BU MAÇTA DA SINIFI GEÇTİ

Szalai bu maçta da sınıfı geçti. Yine savunmadan çıkışlarda oyun kurması, pas yüzdesi çok iyiydi. Sol ayaklı bir stoperin bu kadar iyi oyun kurması büyük takımlar için önemli bir artıdır. Tabi eksikleri de var. Kayserispor maçına göre daha iyi hücum eden bir takım karşısında kademelerde ağır kalması dikkati çekti. Genç bir oyuncu, eksiklerini de gidererek Fenerbahçe'ye daha da faydalı olacaktır. Dün Osayi Samuel de görücüye çıktı. Açıkçası net yorum yapmak için erken ama rahat adam geçişi ve hızıyla kaliteli kumaşını bizlere gösterdi.

Fenerbahçe ligde 21 maçı tamamladı. Açıkçası bu maçların birçoğunda sarı-lacivertliler üçüncü vitesi geçemedi. Bazı maçlar da ikinci vitese bile düşüyor. Oynanan futbol pek umut vermiyor. Şubat ayında sarı-lacivertliler, Hatay, Galatasaray, Trabzon, Karagümrük, Göztepe maçlarının yanı sıra kupada da Başakşehir'le oynanacak. 21 haftalık oyun performansı bu ay oynanacak 6 maç için yeterli olmaz. Fenerbahçe'nin şubat ayında mutlaka vites artırması gerekiyor.

Sarı-lacivertlilerin Mesut Özil başta olmak üzere yeni transferlerin de katılımıyla temposunu artıracağını düşünüyorum. Her zaman top önce direğe sonra kaleciye çarpıp filelere gitmez. Kötü oyunla alınan 3 puan kıymetlidir ama ilerisi için düzeltilmesi gerekir.