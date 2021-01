Pele’li yıllar

1971 yılında, henüz yedi yaşındayken, onu izledim. İstanbul Aksaray'da, dönemin önemli filmlerini getiren bir sinema salonu vardı, Kristal… 1970 Dünya Kupası'nın hikayesini anlatan filmi Kristal Sineması vizyona sokmuştu. Pele'yi, ilk defa, siyah-beyaz fotoğraflarından değil, renkli, herkesin ezberleyeceği Brezilya'nın o meşhur sarı forması ile görüyordum.

Şimdiye dönelim, teknolojik anlamda her şeye sahibiz. Evden canlı yayın bile yapıyoruz. Sevdiğimiz diziler, maçlar, kumandamızda… Bir düğme ile onlara ulaşıyoruz. Edson Arantes do Nascimento Pele, 1940 yılında dünyaya geldi. Bauru Atletic diye küçük bir kulüpte, bu güzel oyun ile tanıştı. Çalım atmak, onun için çok kolaydı. Gol pozisyonlarında, top hep ağlara gidiyordu. 15 yaşındayken, meşhur Brezilya takımı Santos, onu transfer etti. Bir yıl sonra, 16 yaşında, ligde forma giyiyordu. 1958 Dünya Kupası'nda, Brezilya kadrosundaydı. 17 yaşında, finalde forma giydi, en büyük kupayı kazandı. 1962, onun için kötü geçti, sakattı… Sonrası, yine hikayesine devam etti. 1970 Dünya Kupası'nda Pele, taçsız kral oldu. Gol attı, imkansız gol pasları verdi, maçların hikayelerinde, hep onun imzası vardı. Her an, her şeyi yapabilen bir tekniği vardı. Bu, eğitimle gelen bir yapı değildi. O, doğuştan kraldı. 1974 yılına kadar oynadığı Santos'ta, dile kolay, tam 1284 gol attı. Amerika Birleşik Devletleri'nde futbol, daha yeni lig haline getirilirken Cosmos'un başkanı Nasuhi Ertegün, o zaman büyük para olan 4 milyon dolara Pele'yi Amerika'ya transfer etti. Kulübün genel menajeri Ahmet Ertegün ile birlikte, Cosmos altın günler yaşadı. Pele'nin futbol hayatında 3 Dünya Kupası var. Çıktığı 6 maçta, 5'er gol (toplam 30 gol), 92 defa hat-trick, yine çıktığı 30 maçta, maç başına attığı 4'er gol (toplam120)…

Günümüzün medya ortamında bunları yaşasak, ne olurdu acaba? Yönetmenliğini John Huston'un yaptığı, Sylvester Stallone, Michael Caine, Max Von Sydow gibi ünlü aktörlerle birlikte, Zafere Kaçış filminde rol alıyor. Kendisiyle birlikte Boby Moore, Osvaldo Ardiles gibi ünlü futbolcular da rol arkadaşlarıydı. Seyretmediyseniz kaçırmayın. Nefis bir hikaye çünkü…

Pele, bugün 81 yaşında… Tam bir abide… Brezilya'nın, hâlâ en ünlü insanı… Ama ilk forma giydiği günden bu yana, kaybetmediği bir görüntüsü var. Mütevazılık…