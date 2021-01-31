Mostafa Mohamed’in İstanbul’a gelişine ordu engeli

Transfer döneminde forvet bölgesine Mısır’ın Zamalek takımından Mostafa Mohamed’i transfer ederek güçlendiren Galatasaray, hiç beklenmedik bir durumla karşılaştı. 23 yaşındaki futbolcunun Kahire’den İstanbul’a gerçekleştireceği uçuşta sıkıntı çıktı. Zamalek News’te yer alan habere göre Mısır Ordusu, yurt dışına çıkış için gerekli askeri izinleri olmadığı gerekçesiyle Mohamed’in uçağa binmesine izin vermedi.

Dün akşam Türkiye’de olması beklenen Mohamed, yaşanan kriz nedeniyle İstanbul’a gelemedi. Zamalek yetkilileri ile Mısır hükümeti arasında yapılan görüşmeler sonrası sıkıntının giderileceği ve Mohamed’in Galatasaray’a imza atacağı öğrenildi. Zamalek’in, yakın ilişki içinde olduğu üst düzey askeri yetkilileri araya sokarak krizi sonlandıracağı belirtildi.

Zamalek ile Mısır Ordusu arasında geçtiğimiz günlerde bir anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşmayla ülkede spor bilincinin yayılması için çalışmalar yapılacağı belirtilmişti.

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