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MAÇ SONUCU | Atalanta 1-3 Lazio

Lazio, hafta içinde 3-2 yenilip İtalya Kupası'ndan elenmesine neden olan Atalanta'yı bu kez ligde 3-1 mağlup edip rakibinin serisine son verdi!

Güncellenme: 19:04, 31/01/2021
Haberler Futbol
MAÇ SONUCU | Atalanta 1-3 Lazio

İtalya Serie A’nın 20. haftasında Atalanta ile Lazio karşı karşıya geldi. Azzurri d’Italia Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı.

Ev sahibi takım ligde 10 maç sonra yenilirken, konuk takım da galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Lazio 37 puanla 5. sıraya yükselirken, Atalanta 36 puanda kaldı. Napoli’nin kazanması halinde Atalanta 7. sıraya inecek.

Hafta içerisinde İtalya Kupası çeyrek finalinde rakibine 3-2 yenilen Lazio, bu karşılaşmanın 3. dakikasında Marusic’in golüyle 1-0 öne geçti. 51. dakikada Correa sahneye çıkarak Lazio’yu 2-0’lık üstünlüğe taşıdı.

Oyuna 54’te giren Pasalic, 79. dakikada Atalanta’yı puan için umutlandıran golü kaydedip skoru 2-1 yapsa da sahneye Vedat Muriqi çıktı!

Oyuna 80’de giren Fenerbahçe’nin eski golcüsü, 82. dakikada Andreas Pereira’nın asistinde topu filelere göndererek karşılaşmanın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Kosovalı forvet, kupa maçında da Atalanta filelerini havalandırmıştı.

atalanta İtalya Serie A lazio
Yayınlanma Tarihi:19:03,