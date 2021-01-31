MAÇ SONUCU | Alanyaspor 3-1 Sivasspor

Süper Lig’in 22. haftasında Alanyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazanarak yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı. Akdeniz temsilcisinin gollerini 19. dakikada Fatih Aksoy, 45+2’de Davidson ve 60. dakikada Babacar kaydetti. Konuk takım tek golü ise 90. dakikada penaltı vuruşunda Gradel’den geldi.

Yağmur nedeniyle dün 19. dakikada ertelenen karşılaşmada bugün kaldığı yerden oynandı ve güneşli bir havada maç tamamlandı.

Alanyaspor aldığı galibiyetle 37 puanla 4. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 24 puanla 14. sırada haftayı tamamladı.

Ligin 23. haftasında Alanyaspor, Kayserispor ile deplasmanda; Sivasspor ise sahasında Erzurumspor ile karşılaşacak.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Yusuf Bozdoğan

Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Alpay Çelebi dk. 86), Fatih Aksoy, Francois Moubandje, Steven Caulker, Salih Uçan, Manolis Siopis (Ceyhun Gülselam dk. 71), Davidson, Berkan Kutlu (Hasan Hüseyin Acar dk. 86), Efecan Karaca (Damian Kadzior dk. 78), Khouma Babacar (Adam Bareiro dk. 71)

Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Ahmet Gülay, Tayfur Bingöl, Efkan Bekiroğlu, Mustafa Pektemek,

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sivasspor: Mamadou Samassa, Caner Osmanpaşa, Ahmet Oğuz, Aaron Appindangoye (Samba Camara dk. 68), Uğur Çiftçi, Mustapha Yatabare, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Isaac Cofie (Jorge Felix dk. 54), Max Gradel, Olarenwaju Kayode (Casimir Ninga dk. 83)

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Alaaddin Okumuş, Ziya Erdal, Kerem Atakan Kesgin, Arouna Kone,

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Fatih Aksoy (dk. 14), Davidson (dk. 45+2), Khouma Babacar (dk. 60) (Alanyaspor), Max Gradel (dk. 89 pen.), (Sivasspor)

Sarı kartlar: Manolis Siopis, Steven Caulker (Alanyaspor), Robin Yalçın (Sivasspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Alanyaspor'un sağdan Salih ile kullandığı köşe atışında altıpasın içinde oluşan karambolde kaleci topu yumruklayarak uzaklaştırırken Fatih'in önüne geldi. Fatih'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

19. dakikada sağanak yağmur nedeniyle ağırlaşan zeminden dolayı maç dün ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu mücadelenin bugün aynı saatte, 19. dakikadan itibaren oynanmasına karar verdi.

27. dakikada Sivasspor soldan Gradel ile serbest vuruş kullandı. Gradel'in sert şutunda top herkesi geçerek auta gitti.

39. dakikada Efecan'ın pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Berkan'ın vuruşu az farkla auta gitti.

45+1. dakikada Alanyaspor atağında ceza alanı dışında topu alan Salih, karşıdan sert bir şut çekti. Salih'in vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

45+2. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Davidson'un şutunda top ağlara gitti. 2-0

52. dakikada ceza alanı dışında soldan Salih ile serbest vuruş kullanan Alanyaspor'da ceza sahasında oluşan karambolde topa yükselen Caulker, kaleyi yokladı ancak vuruş yandan auta gitti.

60. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Babacar, rakibinden kaptığı topu ceza alanı yayına kadar getirdi. Babacar'ın çizgiden çektiği sert şut ağlarla buluştu. 3-0

65. dakikada ön çizgide topla buluşan Robin Yalçın’ın sert şutunda kaleci Marafona topu kornere çeldi.

66. dakikada ceza yayında topu rakibinden kapan Babacar, kaleyi görerek sert bir şut çekti ancak kaleci Samassa tehlikeyi yumruklayarak uzaklaştırdı.

87. dakikada rakibe baskı yaparak topu kapan Gradel, soldan ceza alanı içine girdi. Fatih'in müdahalesiyle ceza sahasında Gradel yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi.

89. dakikada Gradel'in kullandığı penaltı atışında kaleci Marafona başarılı oldu. Fakat hakem Zorbay Küçük, kalecinin erken çıktığını belirterek penaltıyı tekrarlattı. Gradel'in 2. kez kullandığı penaltı atışında top filelere gitti. 3-1

90+3. dakikada soldan Sivasspor'un Gradel ile kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde oluşan karambolde topa yükselen Yatabare meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.