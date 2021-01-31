Kritik maçta üç puan Erzurumspor’un

Süper Lig’in 22. haftasında BB Erzurumspor, MKE Ankaragücü'nü ağıladı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın tek golünü 64. dakikada Cenk Ahmet kaydetti.
Oldukça gergin bir ortamda geçen maçta hakem Ümit Öztürk, Erzurumspor’dan Boumal ve Ankaragücü’nden Endri’ye maç içinde kırmızı kart gösterdi. Karşılaşmanın ardından ise konuk ekipten Paintsil de kırmızı kart gördü.
Bu galibiyetle Erzurumspor puanını 20 yaparken, Ankaragücü 18 puanda kaldı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
BB Erzurumspor: Szumski, Leo Schwechlen, Teikeu, Da Costa, Murat Uçar, Boumal, Omolo (Osman dk. 46), Emrah Başsan (Novikovas dk. 62), Aatıf Chahechouhe (Gökhan dk. 85), Cenk Ahmet (Hasan dk.85), Ricardo Gomes (El Kabir dk.62)
Yedekler: Göktuğ, Kayacan, Özgür, Oltan, Darri
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
MKE Ankaragücü: Korcan, Pinto, Erdi, Ali Kaan (Endri dk. 89), Sarlija (Borven), Atakan, İbrahim Akdağ, Lobzhanidze, Diousse (Alper Potuk dk. 60), Paintsil, Badji
Yedekler: Friedrich, Pazdan, Şahverdi, Alperen, Voca, Berke, Embiya,
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Gol: Cenk Ahmet (dk. 64) (BB Erzurumspor)
Kırmızı kartlar: Boumal (dk. 74) (BB Erzurumspor). Endri (dk. 90+8), Joseph Paintsil (Maç bitimi) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Omolo, Chahechouhe, El Kabir, Novikovas, Hasan (BB Erzurumspor) İbrahim Akdağ, Badji, Diousse, Sarlija (MKE Ankaragücü)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 7′ Chahechouhe'nin pasıyla sağ kanattan hareketlenen Cenk Ahmet'in ortasında top Gomes'e gelmeden Erdi araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
- 21′ Gelişen MKE Ankaragücü atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Diousse'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Szumski’de kaldı.
- 23′ BB Erzurumspor'un hücuma çıkarken kaptırdığı topu kazanan Lobzhanidze'nin pasıyla Badji ceza sahasına hareketlendi ancak Da Costa araya girerek topu kornere gönderdi.
- 30′ Sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Aatıf Chahechouhe çalımlarla ceza sahasına doğru yaklaşıp sağ kanattaki Cenk Ahmet'e pasını verdi. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topu defans araya girerek uzaklaştırdı.
- 44′ Sağ kanattan Murat'ın ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Leo Schwechlen’in gelişine sert vuruşu az farkla auta çıktı.
- 47′ Kazanılan faul atışını kullanan Emrah'ın ortasında ceza sahası içinde Osman’ın kafa vuruşunda kaleci Korcan son anda ayağıyla müdahale ederek mutlak golü önledi.
- 61′ Defanstan seken topu önünde bulan Da Costa uzakta sert vurdu, ancak top kaleci Korcan'da kaldı.
- GOL! 64′ Hızlı gelişen BB Erzurumspor atağında El Kabir'in derinlemesine pasıyla topla buluşan Novikovas ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Cenk Ahmet’le buluşturdu. Bu oyuncunun şutu ağlara gitti. Golün ardından yan hakemin ofsayt kararına rağmen VAR incelemesi sonu pozisyon gol olarak değer kazandı 1-0
- KIRMIZI KART! 74′ Rakibine faul yapan Boumal ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
- 90+4′ İbrahim'in sağ kanattan yaptığı ortada kale sahası önünde Badji dokundu top az farkla auta çıktı.
- KIRMIZI KART! 90+8′ Kaleci ile karşı karşıya kalan El Kabir. Endri tarafından düşürülünce kırmızı kartla oyun dışında kaldı.