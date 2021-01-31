Kritik maçta üç puan Erzurumspor’un

Süper Lig’in 22. haftasında BB Erzurumspor, MKE Ankaragücü'nü ağıladı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın tek golünü 64. dakikada Cenk Ahmet kaydetti.

Oldukça gergin bir ortamda geçen maçta hakem Ümit Öztürk, Erzurumspor’dan Boumal ve Ankaragücü’nden Endri’ye maç içinde kırmızı kart gösterdi. Karşılaşmanın ardından ise konuk ekipten Paintsil de kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle Erzurumspor puanını 20 yaparken, Ankaragücü 18 puanda kaldı.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

BB Erzurumspor: Szumski, Leo Schwechlen, Teikeu, Da Costa, Murat Uçar, Boumal, Omolo (Osman dk. 46), Emrah Başsan (Novikovas dk. 62), Aatıf Chahechouhe (Gökhan dk. 85), Cenk Ahmet (Hasan dk.85), Ricardo Gomes (El Kabir dk.62)

Yedekler: Göktuğ, Kayacan, Özgür, Oltan, Darri

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

MKE Ankaragücü: Korcan, Pinto, Erdi, Ali Kaan (Endri dk. 89), Sarlija (Borven), Atakan, İbrahim Akdağ, Lobzhanidze, Diousse (Alper Potuk dk. 60), Paintsil, Badji

Yedekler: Friedrich, Pazdan, Şahverdi, Alperen, Voca, Berke, Embiya,

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Gol: Cenk Ahmet (dk. 64) (BB Erzurumspor)

Kırmızı kartlar: Boumal (dk. 74) (BB Erzurumspor). Endri (dk. 90+8), Joseph Paintsil (Maç bitimi) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Omolo, Chahechouhe, El Kabir, Novikovas, Hasan (BB Erzurumspor) İbrahim Akdağ, Badji, Diousse, Sarlija (MKE Ankaragücü)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI