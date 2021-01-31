Josef de Souza’nın sözleşmesi uzatıldı

Beşiktaş, sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli Cidde’den bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Brezilyalı orta saha Josef de Souza'nın sözleşmesinin 2021-2022 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Beşiktaş, mutluluktur. Josef de Souza'nın sözleşmesi 2021-22 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır.#ArmandaSaklı pic.twitter.com/vIZqnaWgFp — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 31, 2021

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Beşiktaş, mutluluktur. Josef de Souza'nın sözleşmesi 2021-22 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır” denildi.

Paylaşılan videoda 31 yaşındaki futbolcu “Sadece iki kararımdan şüphe duymadım. İlki Beşiktaş’a gelmem. İkincisi Beşiktaş’la sözleşmemi yenilemek. En büyük Beşiktaş” denildi.

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