İrfan Can Kahveci transferinde düğüm çözülüyor! Galatasaray mı? Fenerbahçe mi?

Süper Lig’de ara transfer döneminin bitişine bir gün kala İrfan Can Kahveci transferinde kılıçlar çekildi… Hem Galatasaray cephesi hem de Fenerbahçe cephesi Medipol Başakşehir yönetimiyle resmi transfer görüşmesini yaparak tekliflerini iletti. İrfan Can Kahveci’yi iki takımında da çok istediğini belirten Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ Galatasaray ve Fenerbahçe'den gelecek final tekliflerini beklemeye başladı.

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci için önerdiği 10 milyon Euro + Deniz Türüç ve 1 milyon Euro şampiyonluk bonusunu cebe koyan turuncu-lacivertliler, Galatasaray’ın son teklifini de değerlendirmek istiyor.

EMRE AKBABA TEKLİFİ KABUL GÖRMEDİ

İrfan Can Kahveci için ilk görüşmeyi gerçekleştiren Galatasaray 6 milyon Euro+ Emre Akbaba ve bir sonraki satıştan yüzde 50 pay teklifinde bulundu. Ancak yeni teknik direktör Aykut Kocaman ile görüşen Başakşehir yönetimi Emre Akbaba ismini reddetti ve Emre Kılınç-Martin Linnes ikilisini istedi.

Fatih Terim’in İrfan Can Kahveci konusunda çok net konuşması ve ‘ne olursa olsun geri adım atılmaması gerek’ ifadelerini kullanması Cengiz yönetimini bu transferde tüm şartları zorlamaya itiyor.

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EMRE BELÖZOĞLU 1 NUMARALI AKTÖR

Son rakamı bekleyen Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fenerbahçe kanadında görüşmeleri yürüten isim ise Sportif Direktör Emre Belözoğlu. Başkan Ali Koç ile birlikte Başakşehir Fatih Terim Stadı’na giderek ilk teması kuran Belözoğlu, eski kulübü ile olan sıkı ilişkileri nedeniyle transferde 1 numaralı aktör.

Fenerbahçe’nin teklifinin az farkla Galatasaray’dan fazla olduğu öğrenilirken İrfan Can Kahveci’nin isteğinin de transferde etkili olabilieceği konuşuluyor. Ara transferin bitimine 24 saatten az bir süre kala kıran kırana süren pazarlıkların nereye varacağı ve İrfan Can’ın ligin ikinci yarısında hangi formayı giyeceği hala merak konusu.