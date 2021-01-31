İBB’den dev hazırlık

Futbolun kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu yılki finali, 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçen yıl pandemi yüzünden yaşanan değişikliğin ardından durdurduğu hazırlık çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. 16 yıl aradan sonra İstanbul'da oynanacak büyük final için yol yapımından ulaşım, otopark, aydınlatma ve yeşil alan gibi fiziki çalışmalara; alan tahsisinden ulaşım ve tanıtıma kadar organizasyona önemli katkılar sağlanacak. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen hazırlıklar kapsamında 250 otobüsün park edeceği otopark düzenlemesi yapılacak.

Yayalar için tretuvar çalışması; stada giden yollardaki bozuk satıh, yağmur suyu ve drenaj sistemlerinin revize edilmesi, kavşak ve yol düzenlemesi, tabelaların güncellenmesi, sinyalizasyon ve ışıklandırma konusundaki eksikler gideriliyor.

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