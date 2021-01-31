Hak eden kazandı

Çok sevdiğimiz ve memlekete çok büyük hizmetler eden, Atatürk sevgisi ile bu ülkenin kuruluş felsefesine bağlı herkesin takdir ettiği Koç ailesinin bir ferdi olarak Fenerbahçe'nin başkanısınız. Fenerbahçe'nin haklarını savunma adına gereğini yetire getiriyorsanız her kurum için hakkaniyeti, adaleti, eşitliği savunmak zorundasınız. Size yakışan budur.

Maalesef 20'den tane transfer yapmışsınız, bir önceki yıldan kalma transferleri de düşünürsek bu kadar çok yanlış ve gereksiz transfer yapmamalıydınız. Erol hoca ne yapsın? Elindeki kadroya göre bir sistem bir taktik uygulamaya çalışıyor. Samatta'yı santrfor sol dışta da Thiam'ı oynatıyor. Sahaya çıkan kadroyla bu sporcuların özellikleri uyuşmuyor. Thiam sol dış oynamayacağı gibi mecburen Erol hoca onu oynatmak zorunda kalıyor. Samatta 6 milyon Euro'ya geldi. Bu Samatta'nın ne özelliği var. Birebirde adam geçemez, hava hakimiyeti yok, gol vuruşları yok, sallana sallana sahada dolaşmakta. Şimdi Mesut Özil geldi. Özil'in en iyi özelliği savunma ile kaleci arasına delici koşu yapacak santrfora gol pası atması. Mesut Özil ile ve şuan 10 numara pozisyonda oynayan Pelkas ile bu ikinci sınıf santrfor Samatta olmaz. Mutlaka Burak Yılmaz özelliklerinde bir oyuncu olmalı.

Fenerbahçe bu oyuncularla kontra yapamaz. İlk söyleyen ve yazan bendim ve sol dış oynayan Pelkas'ı 10 numaraya çektiler. Çünkü yeri orası. Özil gelince yine Pelkas'ın mevki kayması olacak. Gereksiz fazla ve yanlış transferler hem sayın başkan Ali Koç'u hem de Erol Bulut'un dengesini bozacağı kesin.