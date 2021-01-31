Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan istifasını açıkladı

Süper Lig’in 22’inci haftasında Antalyaspor’a 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği’nde teknik direktör Mustafa Kaplan görevi bırakacağını açıkladı. 87’inci dakikada yedikleri golle mağlup olan ve üst üste 5’inci yenilgisini alan Başkent ekibinde Mustafa Kaplan istifa edeceğini açıkladı.

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Kaplan şu ifadeleri kullandı: “Beş haftalık bir süreç var, kaybediyoruz. Artık burada durmamızın anlamı yok. Başkanımızdan konuştuktan sonra Gençlerbirliği’ndeki görevimizden ayrılacağız. Bu kulübe zarar veriyoruz.”

Kaplan, Sportif Direktörlük görevini bırakıp 14 Kasım 2020’de teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu. Başkent ekibi yaptığı resmi açıklamayla yolların resmen ayrıldığını duyurdu.