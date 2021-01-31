Galatasaray’ın yeni kartalı Gedson Fernandes…

Galip Ercan Öztürk – Sözcü / Frielas'ta oynarken kaleciden aldığı topla tüm rakiplerini çalımlayıp gol attığında arkadaşları ona Kartal lakabını verdi. Benfica'nın yaratıcı taraftarlarının ona uygun gördüğü isim ise ‘Hayalet’ oldu.

Gedson Fernandes ismi aslında Türk futboluna yabancı değil. Daha 19 yaşında iken Benfica formasını ilk kez Fenerbahçe'ye karşı giyen Fernandes, 1-1 sonra eren bir sonraki rövanş mücadelesinde takımı adına fileleri havalandırmıştı. Genç yetenek, 9 Ocak 1999'da Gine Körfezi açıklarında adını çoğu kişinin bilmediği Sao Tome ve Principe Ada ülkesinde dünyaya geldi.

‘TOPA VE GOLE DOYMAYAN ÇOCUK’

Ailesi, daha iyi yaşam şartları için bir dönem ülkelerini sömürge olarak kullanan Portekiz'e göç etmeye karar verdi. Gedson da ailenin yerleştiği Frielas'daki küçük bir yerel kulüpte, ülkesinde başladığı futbol sevdasını geliştirmek için adımını attı. Orada bir maçta kaleciden aldığı topla herkesi çalımlayarak tüm sahayı kat etmiş ve golünü atmıştı. O dönemde futbol akademisindeki arkadaşları ona İspanyolca Paco ismini vermişti. Yani Kartal. Çünkü sahada kartal gibi uçuyor, rakip tanımıyordu. Antrenörünün “Biraz kenara gel de diğer çocuklar da futbol oynayabilsin” sözlerine “Hocam ne olur biraz daha oynayayım. Söz gol atmayacağım” cevabıyla meşin yuvarlağa olan aşkını dile getiriyordu.

‘2016 DÖNÜM NOKTASI OLDU’

10 yaşına geldiğinde ünü etrafa yayılan Fernandes'i Sporting Lizbon ve Benfica keşfetmekte gecikmedi. Ancak Lizbon, kulübüne para ödemeyi reddedince fırsatı kaçırmayan Benfica son derece makul bir fiyata Gedson'u transfer etti. O kadar makul ki, 250 Euro ve 25 futbol topu karşılığında. Ailesi transfere şiddetle karşı çıksa da Frielas Kulübü yetkilileri tarafından uzun uğraşların ardından ikna oldular. Renato Sanches ve Nani'nin izinde, hem fiziksel hem de futbolcu anlamında Benfica'nın harika altyapısında nakış nakış işlendi. Bu arada Portekiz'i tercih edince milli takımın alt takımlarına çağrılmaya başlandı. 2016 onun dönüm noktası olacaktı. 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz şampiyonluğa ulaşırken Gedson Fernandes performansıyla herkesi büyülemişti.

‘REKORLA TARİHE GEÇTİ’

Benfica'nın altyapı takımında da şampiyonluk yaşamasının ardından 19 yaşında A takıma yükseldi. Genç futbolcuya Benfica taraftarı hemen bir takma isim buldu: Hayalet. Sezon sonunda Benfica ligde şampiyonluğu kazanırken Joao Felix ve Rafa Silva ile birlikte Gedson Fernandes'in de imzası vardı. Afrika'dan nüfusu sadece 220 bin olan bir ada ülkesinden gelen o genç çocuğun serbest kalma bedeli Benfica tarafından bir anda 60'dan 120 milyon Euro'ya yükseltilecekti. Bu, Portekiz'de bir futbolcu için belirlenen gelmiş geçmiş en yüksek serbest kalma bedeliydi.

‘TOTTENHAM'DA SIRA GELMEDİ’

2019-20 sezonu Fernandes için kötü başladı. Önce ciddi bir sakatlık yaşadı, ardından taraftarın nefret ettiği dönemin Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ile ters düştü. Bu anlaşmazlık, kısa sürede duyuldu ve Avrupa'nın devleri Fernandes için teklifler yağdırmaya başladı. Kazanan elbette Portekizli olmanın avantajıyla Jose Mourinho'ydu. 50 milyon Euro opsiyon ve 4.5 milyon Euro kiralama bedeliyle Gedson artık Tottenham oyuncusuydu.

Ama İngiliz ekibinin orta sahası adeta bir yıldızlar topluluğuydu, Pierre-Emile Hojbjerg, Moussa Sissoko, Tanguy Ndombele, Giovani Lo Celso ve Harry Winks'ten oluşan bol seçenek Gedson Fernandes'in Tottenham'da sadece 13 maçta şans bulabilmesine yol açtı. Teknik Direktör Jose Mourinho da yakın zamanda şöyle dedi: O çok büyük bir yetenek ve ona tercihleri konusunda asla engel olmayacağım. Benfica, Gedson Fernandes'i geri istese de Mourinho üzerine titrediği genç yeteneği, yakın arkadaşı ve deneyimli teknik direktör Fatih Terim'in ellerine emanet etti. 1.5 yıl sonrasına onu bir dünya yıldızı olarak geri almak şartıyla.