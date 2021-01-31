Galatasaray, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes’i KAP’A bildirdi

Kadrosunu Onyekuru, Halil Dervişoğlu ve Mustafa Muhammed transferleriyle güçlendiren Galatasaray, sağ bek pozisyonu için de DeAndre Yedlin’i kadrosunu kattı. Sarı-kırmızılı takım, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Amerikalı oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Amerikalı oyuncuyu açıklayan Galatasaray ardından Gedson Fernandes’i de KAP’a bildirdi! Benfica’nın 50 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Tottenham’a kiraladığı genç Portekizli oyuncu, sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray’dan yapılan açıklamalar şu şekilde:

“Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”

“Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”