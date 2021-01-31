Futbolun dijital yüzü… Dünyada ilklere imza atıyorlar

Bu röportajda, ‘Videocu çocuk'tan Comparisonator CEO'luğuna ilerleyen Tarkan Batgün'ün öyküsünü okuyacaksınız… Futbolun, bacasız bir sanayiye doğru evrilmesi sonrası analiz sistemlerinin önemi daha da gözle görülür oldu. Transferde ve oyuncu seçiminde doğru ismin belirlenmesi, bu yapılırken de analitik düşüncenin merkeze indirgenmesi modern futbolun şartı haline geldi. Bu yolculukta Batgün'ün de önemli bir payı bulunuyor.

Peki kimdir Tarkan Batgün?

AKADEMİSYEN GİRİŞİMCİ

Futbolun ve transferin içindeyseniz, Tarkan Batgün ismini çok iyi bilirsiniz. ‘Scouting' ilmini Türkiye'ye getirip yapılandıran bir akademisyen Batgün. 10 yılını Türkiye'de futbol yöneticisi yetiştirmeye adamış Haliç Üniversitesi BESYO'da… Öğrencilerini Fenerbahçe'den Beşiktaş'a, Bursaspor'dan Ümraniyespor'a her yerde görmeniz mümkün. Hem de ‘Şef Scout', ‘Baş Analist' ve ‘Direktör' gibi unvanlarla… Tarkan Batgün, hayatının büyük bir kısmını Avustralya'da geçirmiş. Bu kıtada başlayan futbol endüstrisi kariyeri hem futbol oynayıp hem de maç çekmekle başlamış 90'lı senelerde.

BURSA GÜNLERİ…

“Bilgisayarla maçları kodlamak, akabinde onları analiz etmek, futbolcunun en iyisini data ve görüntü karşılaştırmaları ile seçerek devam ettiği kariyeri ‘Scouting Direktörü' olarak Bursaspor kulübünde kurduğu ‘Scouting Laboratuvarı' ile zirve yapmış; bu departman Londra'dan ‘Yılın Örnek Scouting Departmanı' olarak ödül de kazanmış o yıllarda. Ozan Tufan, Okan Koçuk, Mehmet Zeki Çelik, Enes Ünal, Fernandao ve Bakambu gibi oyuncular onun döneminde kulübe kazandırılmış ve daha sonra büyük paralarla satılmış.”

VERİ ENDÜSTRİSİ

“Comparisonator’u ve oluşum hikayesini Tarkan Batgün şöyle anlatıyor: “Ben aslında 30 senedir global futbol endüstrisinin içindeyim. Uzmanlık konum maç analizi ve scouting, yani yetenek seçim sistemleri kurulumu, oluşumu ve geliştirme işi. Dünyanın bir numaralı maç analiz programı ‘SportsCode'u üretenler Avustralyalılar. Ben de o programın üretim aşamasından dünya devi ‘Hudl' firmasına satılana kadar firmanın hem eğitimcisi hem de pazarlamacısı olarak dünya üzerinde gezmediğim yer kalmadı.”

MUHTEŞEM EKİP

“Umut Baran Zorlu program geliştirmesinden sorumlu, Furkan Yağız da satış ve pazarlamadan. Bu iki genç yıldız Temmuz 2020'de anonim şirket yapısına geçtiğimizde Comparisonator Yazılım ve Danışmanlık A.Ş'nin kurucu ortakları oldular. Kolay değil 4 senedir yaz görmedi ekip. Ama şimdilerde yepyeni yatırımcıları içimize almak üzere olan bir global bir şirketi yönetiyorlar…”

FUTBOLA BİR SOLUK: COMPARİSONATOR

Bu sözcük aslında ne İngilizce ne de Türkçe. İngilizce'deki “Compare” yani “Karşılaştırma” teriminden türetilmiş. Türeten ekip de yaş ortalaması 21 olan bir gençler ordusu. Genelde Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden bir takım tarafından üretilmiş bir uygulama.

Bir Türk futbol Start-Up'ının global futbol dünyasında yükseliş hikayesi aslında bu… Şimdilerde müşteri yelpazesi Rapid Wien, Mechelen, Fortuna Sittard, Westerloo gibi Avrupa takımlarından Amerika'daki MLS liginin ünlü takımlarından San Jose Earthquakes'e kadar uzamış durumda. Ayrıca The Path Management, LionShare, Euro Soccer Advice gibi uluslararası ünlü futbolcu temsilcilik firmaları da bu sistemin bir parçası olarak oyuncu pazarlama stratejilerini Comparisonator platformunu kullanarak destekleyen bir hale geçmişler.

İtalyan medya devi ‘TuttoMercato' ise artık sosyal medyada Comparisonator analizlerini kullanıyor. Pandemi dönemi olmasına rağmen gelir getiren bir ekonomiyi şimdiden kurmuş bu dinamik gençler.

SON PROJE ‘SCOUTİNGAME'

“Bu da dünya da bir ilk… Kuluçka merkezini andırsa da farklı bir yapı. Endüstri ihtiyaçlarını bildiğimiz için bir ‘block-chain' (bir veritabanı sistemi) yapısında ‘start-up'larımızı yapılandırdık. İlk uygulamamız olan ‘Comparisonator' platformu yanında bir de ‘scoutiNgame' adı altında Türkiye'nin ‘Şef Scoutu'nu seçen bir oyun geliştirdik; ki bu oyun önümüzdeki sezon altı ülkede eş zamanlı olarak başlayarak bu endüstrinin Şampiyonlar Ligi'ni oluşturacak, kazananlar da dünyaca ünlü futbol takımlarının scouting departmanlarını ziyaret hakkına kavuşacak.”

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