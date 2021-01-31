Fenerbahçe’de derbi öncesi Pelkas şoku

Fenerbahçe’de Pelkas şoku yaşanıyor. Takımın en formda isimlerinin başında gelen başarılı futbolcunun dünkü Rizespor müsabakasında arka adalesinde sertlik hissetmesinin ardından bugün MR’ı çekildi. Bunun neticesinde 27 yaşındaki oyuncuda Grade 2 yırtık tespit edildi.

En az 2 hafta sahalardan uzak kalacak olan Pelkas’ın Galatasaray derbisinde yer almaması bekleniyor. Ligde 23. hafta maçında 2 Şubat Salı günü Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, 24. haftada 6 Şubat Cumartesi günü sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk edecek.

Sarı-lacivertlilerden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Dün akşam Rizespor ile oynadığımız maçta arka adalesinde sertleşme hisseden ve oyundan alınan oyuncumuz Pelkas'ın çekilen MR'ında Grade 2 yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”

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