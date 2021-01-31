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Dolmabahçe’de Trabzonspor fırtınası! Hem liderlikten etti, hem seriden…

Süper Lig 22. haftasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş liderlik koltuğunu kaybederken, siyah beyazlıların 9 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. Eski takımı Başakşehir'i yenerek Süper Kupa'yı müzesine götüren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, diğer eski takımı Beşiktaş'a da zirve yolunda ağır bir yara aldırdı.

Güncellenme: 21:17, 31/01/2021
Haberler Beşiktaş
Dolmabahçe’de Trabzonspor fırtınası! Hem liderlikten etti, hem seriden…

Süper Lig 22. haftasında Beşiktaş’a konuk olan Trabzonspor, geriye düştüğü maçı çevirmesini bildi ve 2-1’lik galibiyetle Beşiktaş’ı hem yenilmezlik serisinden, hem de liderlik koltuğundan etti.

Süper Kupa finalinde Başakşehir’i yenen ve kupayı müzeye götüren Abdullah Avcı’nın öğrencileri, ligdeki yükselişlerini sürdürmek için 9 maçtır yenilmeyen Beşiktaş’a konuk oldu. Siyah beyazlılar 29. dakikada Vincent Aboubakar ile öne geçse de, Nwakaeme’nin şutunda Montero’ya çarpan top ağlarla buluşunca ilk yarı 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan bordo mavililer, 63’te Vitor Hugo ile skoru 2-1’e getirdi. Mücadelenin 77. dakikasında Dorukhan Toköz’ün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Beşiktaş beraberlik golünü bulamayınca Trabzonspor sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla liderlik koltuğunu Fenerbahçe’ye kaptıran ve 9 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Beşiktaş 44 puanla ikinci sırada kaldı. Trabzonspor ise, 36 puana ulaşarak 5. sıraya yerleşti. Siyah beyazlılar bir sonraki maçında Antalyaspor’a konuk olurken, Trabzonspor sahasında Denizlispor’u ağırlayacak.

Derbi ‘sakat’ ama faulsüz başladı!

İki ekip de maça yüksek tempoda başlarken, henüz 37. saniyede Abdülkadir Parmak ve 13. dakikada Rıdvan Yılmaz’ın sakatlıkları erken oyuncu değişikliğine gidilmesine neden oldu. Beşiktaş’ta Yılmaz’ın yerine NSakala oyuna girerken, Trabzonspor’da Parmak yerini Lewis Baker’a bıraktı. Öte yandan maç başındaki yoğun tempoya rağmen iki takım futbolcuları uzun süre faul yapmadı. Oyunun duraklamaması maçın temposunun da yüksek olmasını sağlarken, ilk faul Larin’den Serkan Asan’a 26. dakikanın 46. saniyesinde yapıldı.

Aboubakar perdeyi açtı

Karşılıklı yakalanan pozisyonlarda kaleciler Ersin Destanoğlu ve Uğurcan Çakır’ın kurtarışları golcülere izin vermezken perde 29. dakikada açıldı. Rıdvan Yılmaz’ın yerine oyuna giren Nsakala ceza sahası içine ortaladı. Defansın arasından iyi yükselen Aboubakar topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0’a getirdi. Golcü futbolcu bu sezonki 12. golünü kaydetti.

Nwakaeme’den bilardo golü!

Dakikalar 44’ü gösterdiğinde ise, Vodafone Park’ta ilginç bir pozisyon yaşandı. Trabzonspor atağında, Nwakaeme ceza sahasına girmek üzereyken şutunu çekti. Savunma oyuncusu Domagoj Vida’ya çarpan top, Montero’dan sektikten sonra kaleci Ersin’i yanıltarak ağlarla buluştu. Trabzonspor ilk yarının bitmesine dakikalar kala skoru 1-1’e getirirken gol ‘Montero kendi kalesine’ olarak kayıtlara geçti.

Bu sefer asist…

Trabzonspor’a beraberlik getiren golün yaratıcısı olan Nwakaeme, 63’te Vitor Hugo’nun attığı golün de hazırlayıcısı oldu. Sol kanattan ceza sahası içine giren Nijeryalı futbolcu, rakiplerinden kurtulduktan sonra pasını penaltı noktasına doğru aktardı. Boş pozisyondaki Hugo, köşeye düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve Trabzonspor’u 2-1 öne geçirdi.

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Dorukhan Toköz kızardı, gol gelmedi

Beşiktaş, beraberlik için yüklendiği dakikalarda Dorukhan Toköz’ün kırmızı kart görmesiyle yıkıldı. Dakikalar 77’yi gösterirken orta sahada Flavio da Silva’ya sert bir faul yapan Beşiktaşlı futbolcu, hakem Halil Umut Meler tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor mücadeleyi 2-1’lik galibiyetle tamamladı.

Stat: Vodafone Park Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan Yılmaz  (N’Sakala dk. 14), Josef de Souza, Atiba (Adem Ljajic dk. 76), Mensah (Dorukhan Toköz dk. 64), Ghezzal (N’Koudou dk. 64), Larin, Aboubakar Yedekler: Utku, Welinton Silva, Necip Uysal, Oğuzhan, Hasic, Güven Yalçın Teknik Direktör: Sergen Yalçın Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Edgar Le, Vitor Hugo, Marlon Rodrigues, Berat Özdemir (Bakasetas dk. 62), Flavio, Abdulkadir Parmak (Lewis Baker dk. 3), Ekuban, Nwakaeme (Hosseini dk. 86 ), Djaniny (Yusuf Sarı dk. 85 ) Yedekler: Erce, Hüseyin, Faruk Can Genç, Safa Kınalı, Hakan Yeşil, Benik Afobe Teknik Direktör: Abdullah Avcı Goller: Aboubakar (dk. 29) (Beşiktaş), Montero (dk. 44 k.k.), Hugo (dk. 63) (Trabzonspor) Kırmızı kart: Dorukhan (dk. 77) (Beşiktaş) Sarı kartlar: Rosier, Ljajic (Beşiktaş), Ekuban, Edgar Le, Baker (Trabzonspor)

  • Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
  • 8. dakikada Josef'in ara pasında sol çaprazda topla buluşan Larin'in şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
  • 10. dakikada Atiba'nın hatasında topun sahibi olan Baker'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Ersin iki hamlede kontrol etti.
  • 17. dakikada Montero'dan şık bir çalımla sıyrılan Djaniny, savunma arakasına attığı topu Baker ile buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Baker'ın şutunda Ersin mutlak gole izin vermedi.
  • 23. dakikada Ghezzal'ın ayağının dışıyla arka direğe açtığı ortaya kendini Trabzsonspor savunması arasında unutturan Larin kafa ile vurdu. Kaleci Uğurcan, sağına yatarak topun sahibi oldu.
  • 29. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında N'Sakala'nın ortasına iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda Uğurcan'ın müdahalesine rağmen top direğe de çarpıp ağlara gitti. 1-0
  • 36. dakikada Roiser'in yerden gönderdiği ortaya arka direkte Larin dokundu ama Uğurcan gole izin vermedi. Kalecinin çeldiği topu Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.
  • 42. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Josef'in pasını alan Mensah'ın yay üzerinden çektiği sert şutu kaleci Uğurcan çeldi.
  • 42. dakikada Nwakame, Josef'i şık bir çalımla geçerek ceza alanına girdi. Nwakame'nin, önünde Rosier'in olmasına rağmen topu sağına çekerek yaptığı plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
  • 44. dakikada Nwakame'nin ceza sahası dışından çektiği şut önce Vida'ya çarptı. Ardından da Montero'nun göğsüne çarpan top ağlara gitti. 1-1
  • Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
  • 47. dakikada sağ taraftan Baker'ın kullandığı köşe vuruşunda Ekuban'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Beşiktaş savunmasına çarparak kornere gitti.
  • 60. dakikada Ghezzal'ın sol çaprazdan ortaladığı topa arka direkte Larin arka direkte kafayı vurdu. Ön direkte Atiba'nın gelen topa yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
  • 63. dakikada Nwakaeme, sol kanatta son çizgiye inerek Ghezzal ve Aboubakar'a şık bir çalım atarak topu içeriye çevirdi. Vida'ya çarpan topun sahibi olan Hugo'nun vuruşunda top ağlara gitti. 1-2
  • 68.dakikada Bakasetas'ın pasında yay üzerinde topla buluşan Ekuban'ın şutu az farkla üstten auta çıktı.
  • 69. dakikada Larin'in pasında N'Kodou'nun yay üzerinden çektiği sert şutu direk dibinde kaleci Uğurcan iki halede kontrol etti.
  • 71. dakikada N'Sakala'nın sol kanattan açtığı ortayı Trabzonspor savunması uzaklaştırdı. Topun sahibi olan Rosier'in ceza alanı içinde çektiği şutu kaleci Uğurcan kornere çeldi.
  • 77. dakikada Dorukhan Toköz, Flavio'ya yaptığı hareket sonucu hakem Halil Umut Meler tarafından kırmızı kartla oyun dışına atıldı.
  • 88. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rosier'in ortasında seken top Aboubakar'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda Uğurcan çok net bir pozisyonu çıkardı. Dönen topu Larin tamamlamak istedi ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.
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Yayınlanma Tarihi:18:03,