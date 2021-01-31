Dolmabahçe’de Trabzonspor fırtınası! Hem liderlikten etti, hem seriden…

Süper Lig 22. haftasında Beşiktaş’a konuk olan Trabzonspor, geriye düştüğü maçı çevirmesini bildi ve 2-1’lik galibiyetle Beşiktaş’ı hem yenilmezlik serisinden, hem de liderlik koltuğundan etti.

Süper Kupa finalinde Başakşehir’i yenen ve kupayı müzeye götüren Abdullah Avcı’nın öğrencileri, ligdeki yükselişlerini sürdürmek için 9 maçtır yenilmeyen Beşiktaş’a konuk oldu. Siyah beyazlılar 29. dakikada Vincent Aboubakar ile öne geçse de, Nwakaeme’nin şutunda Montero’ya çarpan top ağlarla buluşunca ilk yarı 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan bordo mavililer, 63’te Vitor Hugo ile skoru 2-1’e getirdi. Mücadelenin 77. dakikasında Dorukhan Toköz’ün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Beşiktaş beraberlik golünü bulamayınca Trabzonspor sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla liderlik koltuğunu Fenerbahçe’ye kaptıran ve 9 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Beşiktaş 44 puanla ikinci sırada kaldı. Trabzonspor ise, 36 puana ulaşarak 5. sıraya yerleşti. Siyah beyazlılar bir sonraki maçında Antalyaspor’a konuk olurken, Trabzonspor sahasında Denizlispor’u ağırlayacak.

Derbi ‘sakat’ ama faulsüz başladı!

İki ekip de maça yüksek tempoda başlarken, henüz 37. saniyede Abdülkadir Parmak ve 13. dakikada Rıdvan Yılmaz’ın sakatlıkları erken oyuncu değişikliğine gidilmesine neden oldu. Beşiktaş’ta Yılmaz’ın yerine NSakala oyuna girerken, Trabzonspor’da Parmak yerini Lewis Baker’a bıraktı. Öte yandan maç başındaki yoğun tempoya rağmen iki takım futbolcuları uzun süre faul yapmadı. Oyunun duraklamaması maçın temposunun da yüksek olmasını sağlarken, ilk faul Larin’den Serkan Asan’a 26. dakikanın 46. saniyesinde yapıldı.

Aboubakar perdeyi açtı

Karşılıklı yakalanan pozisyonlarda kaleciler Ersin Destanoğlu ve Uğurcan Çakır’ın kurtarışları golcülere izin vermezken perde 29. dakikada açıldı. Rıdvan Yılmaz’ın yerine oyuna giren Nsakala ceza sahası içine ortaladı. Defansın arasından iyi yükselen Aboubakar topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0’a getirdi. Golcü futbolcu bu sezonki 12. golünü kaydetti.

Nwakaeme’den bilardo golü!

Dakikalar 44’ü gösterdiğinde ise, Vodafone Park’ta ilginç bir pozisyon yaşandı. Trabzonspor atağında, Nwakaeme ceza sahasına girmek üzereyken şutunu çekti. Savunma oyuncusu Domagoj Vida’ya çarpan top, Montero’dan sektikten sonra kaleci Ersin’i yanıltarak ağlarla buluştu. Trabzonspor ilk yarının bitmesine dakikalar kala skoru 1-1’e getirirken gol ‘Montero kendi kalesine’ olarak kayıtlara geçti.

Bu sefer asist…

Trabzonspor’a beraberlik getiren golün yaratıcısı olan Nwakaeme, 63’te Vitor Hugo’nun attığı golün de hazırlayıcısı oldu. Sol kanattan ceza sahası içine giren Nijeryalı futbolcu, rakiplerinden kurtulduktan sonra pasını penaltı noktasına doğru aktardı. Boş pozisyondaki Hugo, köşeye düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve Trabzonspor’u 2-1 öne geçirdi.

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Dorukhan Toköz kızardı, gol gelmedi

Beşiktaş, beraberlik için yüklendiği dakikalarda Dorukhan Toköz’ün kırmızı kart görmesiyle yıkıldı. Dakikalar 77’yi gösterirken orta sahada Flavio da Silva’ya sert bir faul yapan Beşiktaşlı futbolcu, hakem Halil Umut Meler tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor mücadeleyi 2-1’lik galibiyetle tamamladı.

Stat: Vodafone Park Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan Yılmaz (N’Sakala dk. 14), Josef de Souza, Atiba (Adem Ljajic dk. 76), Mensah (Dorukhan Toköz dk. 64), Ghezzal (N’Koudou dk. 64), Larin, Aboubakar Yedekler: Utku, Welinton Silva, Necip Uysal, Oğuzhan, Hasic, Güven Yalçın Teknik Direktör: Sergen Yalçın Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Edgar Le, Vitor Hugo, Marlon Rodrigues, Berat Özdemir (Bakasetas dk. 62), Flavio, Abdulkadir Parmak (Lewis Baker dk. 3), Ekuban, Nwakaeme (Hosseini dk. 86 ), Djaniny (Yusuf Sarı dk. 85 ) Yedekler: Erce, Hüseyin, Faruk Can Genç, Safa Kınalı, Hakan Yeşil, Benik Afobe Teknik Direktör: Abdullah Avcı Goller: Aboubakar (dk. 29) (Beşiktaş), Montero (dk. 44 k.k.), Hugo (dk. 63) (Trabzonspor) Kırmızı kart: Dorukhan (dk. 77) (Beşiktaş) Sarı kartlar: Rosier, Ljajic (Beşiktaş), Ekuban, Edgar Le, Baker (Trabzonspor)