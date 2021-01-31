Beşiktaş Trabzonspor… Süperlerin gecesi

Süper Lig'de sezonun ilk devresini lider kapatan Beşiktaş, ikinci yarının ilk maçında evinde bugün Trabzonspor'u konuk ediyor. Geçen sezondan bu yana F.Bahçe, Galatasaray ve Trabzon'a karşı 6 maça çıkan ve 4 galibiyet ile 2 beraberlikle yenilmeyen Kartal'ın bu defa karşısında formda bir Trabzon var. Ligde son 5 maçından 4 galibiyet ve 1 beraberlikle üst sıralara doğru hızlı tırmanan Abdullah Avcı'nın öğrencileri Süper Kupa zaferiyle oldukça moralli…

ÜÇ SEZONDUR İSTANBUL’DA YENİLMİYOR Dolmabahçe'de büyük maçlarda başarısıyla dikkat çeken Sergen Yalçınlı Kartal ile son 3 sezondur İstanbul'da rakibine kaybetmeyen Fırtına'nın kapışması nefesleri kesecek

Comparisonator Karşılaştırma Platformu'ndan Tarkan Batgün “Derbi olayını bilmek için o günün sabahı tüm futbolcuların iç dünyasını bilmek zorundasınız. Bizim veriler ve algoritmalarla yapmaya çalıştığımız şey iki tarafı da tam anlamı ile karşılaştırmaya alarak matematiksel olarak avantaj ve dezavantajları bulmak; bir nevi “SWOT” analizi” diyerek verilere göre ibrenin Beşiktaş galibiyetini yansıttığını belirtti ve sizler için çok önemli analizler yaptı.

BEŞİKTAŞ HER ALANDA ÜSTÜN

Defans: Fırtına, Beşiktaş'a oranla daha az top kaybediyor ve total başarılı defansif aksiyonlarda da %3 lük bir avantajla oynuyor. Fakat Kartal rakip sahada top kazanım ve total top kazanımlarında %8 oranla rakibine üstünlük sağlıyor. Trabzonspor'un en fazla gol pozisyonunun topla kendi sahasından çıkarken verdiğini düşünürsek burası zayıf halka…

Hücum: Comparisonator ofansif parametre karşılaştırmalarında Beşiktaş, Trabzon'a karşı hayli üstün. Şut paslarında Kartal'ın ortalaması 8.65, Fırtına ise 6.7. İsabetli şut oranları %20 siyah-beyazlılar lehine. Golü tahmin eden XG algoritmasında da Beşiktaş 1.84 ü gösterirken Trabzon 1.18'i işaret ediyor.

Pas: Galibiyete giden yoldaki yaratıcılığı ve ince işçiliği “Anahtar Paslar” parametresi aydınlatıyor. Burada Beşiktaş Trabzon'a karşı %18önde. Sergen Hoca'nın kenarlara topu getirebilme başarısı bu şekilde oluyor ve bu tip organizasyonlar sayesinde oluşan başarılı ortalarda da Kartal, Fırtına'ya karşı %34 önde…

Hava topları Beşiktaş’ın: Kartal hücum parametrelerinin tamamında ligde ilk 4 takım içerisinde. Kazanılan hava toplarında ilk 3'te Defansta top kayıpları yüksek ve başarılı defansif aksiyonları ligin orta seviyesinde. Uzun paslı hücumda son sıradalar.

Trabzonspor’un en güçlü yanı ara paslar: Başarılı driblingler, kazanılan ofansif birebirler ve başarılı ara paslar Trabzonspor'un güçlü yanları. Defansta az gol yiyen bir karakterde. Kafa şutları ve şutlar düşük düzeyde. Kendi sahasında yaptığı top kayıplarının 20 sn. içinde şuta dönüşümü en handikaplı bölüm, yenen gollerin çoğu bu şekilde. Kanat ortaları isabet sayısı da çok alt düzeyde…

DERBİNİN KADER ADAMLARI LARIN-NWAKAEME

Nwakaeme'nin en önemli üstünlüğü hem paslaşma oyununda, hem de defansif oyunda Larin'e karşı ezici bir üstünlükte olması. Tüm defansif parametrelerde (total 22) ve tüm paslaşma parametrelerinde (total 20) Nwakaeme önde…

Fakat gol yolu denince de Larin'in üstünlüğü ortada. Girdiği pozisyonu gole çevirme oranında ligde ilk sırada. Her maçta yarım gol beklentisi ile yine ilk beşte. Larin'in hava toplarında bariz üstünlüğü mevcut. Fakat top yerde ise, onun şampiyonu da Nwakaeme…

İLGİLİ HABER Dolmabahçe`de taktik savaşı yaşanacak