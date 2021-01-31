Beşiktaş, Trabzonspor maçına özel formayla çıktı

Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor’u konuk eden Beşiktaş, bu mücadeleye taraftarlarının imzasının bulunduğu özel formasıyla çıktı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasının göğüs kısmında olan formayı ilk imzalayan isim de Başkan Ahmet Nur Çebi olmuştu.

Tasarımı daha önce tamamlanan ve ligin 18. haftasında, 17 Ocak tarihinde oynanan Galatasaray maçında giyilmesi planlanan beyaz forma, kar yağışı nedeniyle giyilememişti. Beşiktaş o maçta siyah-beyaz çubuklu formasını giyerken, taraftarlarının imzaladığı bu formayı Trabzonspor karşılaşmasında sırtına geçirdi.