Beşiktaş 9 maç sonra kaybetti

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan ve ikinci yarının ilk maçında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak ligde 9 maç aradan sonra mağlubiyet aldı.
Son olarak Alanyaspor deplasmanında 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 9 karşılaşmanın 8'ini kazanmış, 1'inden de beraberlikle ayrılmıştı.
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u mağlup ettiği haftada Trabzonspor'a kaybeden Beşiktaş, aldığı bu yenilgiyle zirvedeki yerini de sarı-lacivertlilere bırakmış oldu.
Beşiktaş, Süper Lig’de 9 maç sonra yenilgi aldı.
4-0 Erzurumspor 1-0 Ankaragücü 3-0 Sivasspor 2-0 Kayserispor 6-0 Rizespor 2-2 Hatayspor 2-0 Galatasaray 4-1 Karagümrük 2-1 Göztepe 1-2 Trabzonspor
— SKOR (@SozcuSkor) January 31, 2021