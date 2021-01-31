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Abdulkadir Parmak 37. saniyede sakatlandı

Trabzonspor'da maçın ilk dakikasında sakatlık yaşayan Abdulkadir Parmak, gözyaşları içerisinde kenara gelirken yerine Lewis Baker oyuna dahil oldu.

SKOR
Güncellenme: 19:43, 31/01/2021
Haberler Futbol
Abdulkadir Parmak 37. saniyede sakatlandı

Süper Lig’in 22. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçı şanssızlıkla başladı. Bordo-mavili takımın orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, 37. saniyede sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Oyuna başlayan Beşiktaş’ın yarı sahada yaptığı pası presle bozmak isteyen Abdulkadir, ayağını topa uzattığı sırada sakatlandı. Acı içerisinde kendisini yere bırakan bordo-mavili oyuncu 3. dakikada yerini Lewis Baker’a bıraktı.

Gözyaşları içerisinde oyundan çıkan Abdulkadir Parmak’ın yerine oyuna girmek üzere kenara gelen Baker’ı gören Beşiktaşlı Vida da rakibin 10 kişi kalması nedeniyle topu bilerek taça atarak değişikliğin yapılmasını sağladı.

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Abdülkadir Parmak süper lig trabzonspor
Yayınlanma Tarihi:19:12,