Trabzonspor’un yeni transferi Yunus Mallı Türkiye’ye geldi

Trabzonspor’un anlaşmaya vardığı ve Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği milli futbolcu Yunus Mallı, İstanbul’a geldi…

Yunus Mallı, “Türkiye’ye gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah güzel bir süreç olur. Transferim kesinleşti diyebiliriz” dedi.

Almanya’nın Hannover kentinden İstanbul Havalimanı’na gelen Yunus Mallı, gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Saat 18.35’te Trabzon uçağına binecek olan futbolcu yaptığı açıklamada, şunları söyledi;

“Yolculuk iyi geçti ama daha yolun sonuna gelmedik. Şu an, Türkiye’ye gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Heyecanlıyım da. İnşallah güzel bir süreç olur. Transferim kesinleşti diyebiliriz. Trabzon’da yapmamız gereken bir kaç şey kaldı. Onları da hallettikten sonra zaten kulüp gerekli açıklamayı yapacaktır. Mutlu ve heyecanlıyım”

Bilindiği üzere bordo-mavili takım, sabaha karşı oyuncuyu KAP’a bildirdiğini açıklamıştı. Trabzonspor kulübü başkanı Ahmet Ağaoğlu da, Yunus Mallı’nın ciddi bir fedakarlık yaptığını söylemişti. Ağaoğlu, “Yunus Mallı ciddi bir fedakarlık yaparak geliyor ki oynamak istiyor o da. KAP’ta maliyetinin görürsünüz” ifadelerini kullanmıştı.

YUNUS MALLI KİMDİR? ALMANYA DOĞUMLU TÜRK MİLLİ TAKIM OYUNCUSU…

Yunus Mallı, 24 Şubat 1992 tarihinde Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya geldi. Aslen Gümüşhane Şiran'lıdır. Amcası İlhan Mallı menajerliğini yapmaktadır. Abisi Yusuf Mallı'da futbolcudur. Futbola Sportfreunde Fasanenhof takımında başlayan Yunus Mallı 11 yaşında Kassel takımının alt yapısına geçmiş ve buradanda 2007 senesinde Borussia Mönchengladbach alt yapısına transfer olmuştur. Yunus Mallı 2010-11 sezonunda Borussia Mönchengladbach II takımına geçirildi. 25 Mayıs 2010 tarihinde ilk defa bir resmi maçta oynadı. Bir hafta sonra ise Fortuna Düsseldorf II’yi 4-2 yenerlerken, kariyerinin ilk golünü attı.

2011 yılının ocak ayında FSV Mainz 05 II takımına transfer oldu. 2015-2016 sezonunda FSV Mainz 05 takımının 10 numaralı formasını aldı. TSG 1899 Hoffenheim maçında hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çekti.

BUNDESLİGA’DA 40 GOL ATTI

20 Ocak 2016 tarihinde 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Borussia Dortmund’a 4 yıllığına transfer olduğu her ne kadar Borussia Dortmund tarafından açıklansa da; FSV Mainz 05 takımının yetkilileri “Maddi olarak Borussia Dortmund ile anlaştık ancak transferin zamanı bize uygun değil” diyerek transfere onay vermediler. 2017 yılının ocak ayında ise Bundesliga ekibi Wolfsburg, 12.5 milyon Euro karşılığında Yunus Mallı transferini bitirdiğini açıkladı. Wolfsburg’da 10 numaralı formayı giyen Yunus, ilk sezonunda 19, 2017-2018’de 37, 2018-2019’da 23 maça çıktı.

Bu sezon Wolfsburg'da çok fazla forma şansı bulamayan Yunus Mallı, devre asaında ise Alman ekibi Union Berlin takımına kiralandı. Union Berlin Kulübünden yapılan açıklamada, Wolfsburg ekibinden Yunus Mallı’nın sezonun ikinci yarısı için transfer edildiği, kiralama sözleşmesinin 30 Haziran 2020’ye kadar geçerliği olduğu ve satın alma opsiyonunu içermediği belirtildi.

Wolfsburg’dan önce 2011-2016 yılları arasında Mainz 05 takımında forma giyen Yunus Mallı, Bundesliga’da 238 maç çıkıp, 40 gol attı. Türk ve Alman vatandaşı olan oyuncu, 2015’te ilk kez giydiği A Milli Takım formasıyla da 26 maçta oynadı.