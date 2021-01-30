Trabzonspor’dan transfer ‘Fırtına’sı

Trabzonspor, transferin son günlerinde çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-mavili ekip, Alanyaspor’un orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas ve Wolfsburg forması giyen Yunus Malli ile transfer görüşmelerine başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Öte yandan Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın isteği üzerine Aytemiz Alanyaspor’un orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas’ı gündemine alan bordo-mavililer kulübüyle ve oyuncuyla vardığı anlaşma sonrası Yunan oyuncuyu Trabzon'a getirdi. Özel uçak ile sabah saat 00:06'da başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Trabzon'a gelen oyuncu Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine geçti.

Sağlık kontrollerinin ardından 27 yaşındaki futbolcunun resmi sözleşmeye imza atması beklenirken, yeni takımıyla da bugün ilk antrenmanına çıkacağı ifade edildi.

Yunus Mallı’nın ise bugün saat 16.00 sıralarında İstanbula, daha sonra Trabzona geleceği kaydedildi.

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