Tahsin Beyzadeoğlu: Sağlık çalışanları maçlara alınsın

Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Prof. Tahsin Beyzadeoğlu, sağlık çalışanlarının maçlara seyirci olarak alınması ile ilgili taleplerini kulübe ve federasyonlara bildirdi.

Konu ile açıklama yapan Beyzadeoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Pandemi sürecinde en çok cefayı çeken sağlık çalışanları oldu. Meslek gurubu olarak en çok kaybı ve hastalığı sağlık çalışanları yaşadı. Devletimizin öngörmesiyle ilk aşılananlar da sağlık çalışanlarıdır. Hastalıktan sosyal mesafe, maske gibi konularda hassasiyet göstererek korunmada en hassas ve en bilgili olanlar da sağlık çalışanlarıdır.

Dolayısıyla, HES kodlarında aşılandı ibaresi olan tüm sağlık çalışanlarının, sosyal mesafe ve maske kuralına en güzel şekilde uyarak spor faaliyetlerine seyirci olarak katılmasının sağlanması; pandemi sürecinde en büyük fedakarlığı gösteren biz sağlık çalışanlarına bir ödül olacaktır.

Biz; Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği olarak, Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulundan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan (TBF), tüm maçlara girişin sağlanması için talepte bulunduk. İvedi olarak tarafımıza müjdeli izin haberinin verilmesini bekliyoruz” dedi.

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