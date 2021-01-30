Son dakika | Cenk Tosun yeniden Beşiktaş’ta! Anlaşma sağlandı…

Cenk Tosun yuvaya geri dönüyor… Beşiktaş, eski oyuncusu Cenk Tosun’un kiralanması konusunda Everton’la anlaşmaya vardı. Cenk Tosun sezonun ikinci devresinde Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyecek. A Milli oyuncu için kiralama bedeli ödenmeyecek

Cenk Tosun’un pazar ya da pazartesi günü İstanbul’da olacağı ifade edildi.

Bu sezon Everton’da 7 maça çıkan milli futbolcu 1 gol attı. Cenk Tosun, 2018 Ocak ayında 22,5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş’tan Everton’a transfer olmuştu.

TRANSFERİNE YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Everton'da fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun, Premier Lig’de bu sezon sadece 5 maçta, 43 dakika oynadı. Yazın gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na hazır gitmek isteyen 29 yaşındaki golcü, bu nedenle sezonu daha çok süre alabileceği bir takımda tamamlamayı hedefliyordu.

Cenk Tosun, transferi ile ilgili NTV'ye yaptığı açıklamada da yarım sezon Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığını söylemişti.

Cenk Tosun, konuşmasında “Everton ile Beşiktaş’ın anlaşması halinde yeniden siyah beyazlı formayı giymeye hazırım. Sezon sonuna kadar Beşiktaş’a katkı sağlamak isterim. Eğer Everton transfere onay verirse, benim için sorun olmaz” demişti.

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