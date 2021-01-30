Romaine Sawyers’a ırkçı saldırıya gözaltı

İngiltere Premier Lig’in 20. haftasında West Bromwich Albion’ın sahasında Manchester City’ye 5-0 mağlup olduğu karşılaşma sonrası Romaine Sawyers, ırkçı saldırıya uğramıştı. West Midlands polisi, ırkçı yorum yaptığı tespit edilen bir kişiyi gözaltına aldı.

Maçın ardından Sawyers’ın sosyal medya hesabından ırkçı saldırılara maruz kalmasının ardından harekete geçen polis, 49 yaşındaki bir kişinin adresini tespit etti. Şahıs gözaltına alınırken, ırkçı yorumlar yapan diğer kişiler hakkında da soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. West Bromwich Albion Menajeri Sam Allardyce, Sawyers’a yapılan ırkçı saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada “Herkesin yaşayacağı gibi inanılmaz üzgün bir gün geçirdi” demişti.

Geçtiğimiz günlerde hükümet yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştiren Liverpool Kaptanı Jordan Henderson ve Aston Villa'nın savunma oyuncusu Tyrone Mings, alınacak tedbirleri konuşmuştu. Bu konuşmanın ardından önlemlerin arttırılacağının sinyali, bir taraftarın gözaltına alınması ile verildi.

Son dönemde İngiltere’de artan ırkçı saldırılar nedeniyle hükümetin daha sert tedbirler alabileceği de belirtiliyor.

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