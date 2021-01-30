Mısırlı gazeteci Mostafa Mohamed’i anlattı

Galatasaray’ın Zamalek'ten 1.5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed'i ülkesi Mısır'dan gazeteci Hossam Mostafa'ya sorduk. Meslektaşımız, 23 yaşındaki golcünün çok iyi bir transfer olduğunu söyledi.

Mısırlı gazeteci, “Hava toplarına hâkim ve iki ayağı da çok güçlü. Ceza sahasına süratli hareketlenip son vuruşlarda başarılı” dedi. Fizik olarak her zaman kendisini hazır tuttuğunu belirten Hossam, “Top saklama yeteneği en iyi özelliği. Ceza alanında topu ona getirmeniz yeterli” ifadelerini kullandı.

Mısır'da Zamalek formasıyla hem ligde hem de Afrika Şampiyonlar Ligi'nde 41 maça çıkan Mohammed, 16 gol kaydetti. Gazeteci Mostafa, bu sezon 2 maçta 2 gol atan Mısırlı forveti transfer eden Galatasaray'ın çok iyi bir yatırım yaptığını sözlerine ekledi.

GERRARD KEŞFETTİ

Glasgow Rangers'ın Mohammed'i keşfettiği ve transferi için zemin yokladığı ortaya çıktı.

Rangers transferi gerçekleşmeyen ve Galatasaray'ın yolunu tutan Mısırlı forvet Teknik Direktör Steven Gerrard'ın listesindeki yerini koruyor. Genç oyuncu, “Buldozer” ve “Anakonda” lakaplarıyla anılıyor.

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